In "Wer einmal stirbt, dem glaubt man nicht" lüften zwei verwitwete Ehepartner ein makabres Geheimnis. Sat.1 zeigt das "Transformers"-Spin-off "Bumblebee". Das "starke Team" (ZDF) untersucht den Mord in einer Kleingartenkolonie.

20:15 Uhr, Das Erste , Wer einmal stirbt, dem glaubt man nicht, Komödie

Witwe Clara ( Julia Koschitz) und Witwer Ulf ( Heino Ferch) verbindet eine ungewöhnliche Gemeinsamkeit: Beide trauern um ihre Ehepartner, die sie aber nicht für tot erklären lassen können. Zwar besteht weder am mutmaßlichen Freitod von Ulfs Frau Anke (Sabine Waibel) noch an dem tödlichen Gletscherabsturz von Claras Gatten Enno ( Roman Knižka) irgendein behördlicher Zweifel, doch für die Beurkundung besteht der paragrafentreue Beamte (Patrick Güldenberg) jeweils auf eine Leiche - und die gibt es in beiden Fällen nicht.

20:15 Uhr, Sat.1, Bumblebee , Action

Auf dem Planeten der Autobots herrscht Krieg, weswegen Optimus Prime den Transformer B-127 auf die Erde schickt, um eine neue Basis zu eröffnen. Dort angekommen, trifft er auf Soldaten und einen feindlichen Decepticon und muss sich, als VW-Käfer getarnt, auf einem Schrottplatz verstecken. Dort findet ihn die Schülerin Charlie ( Hailee Steinfeld), die bald entdeckt, dass in ihrem Bumblebee mehr steckt als ein gewöhnliches Auto.

20:15 Uhr, ZDF, Ein starkes Team: Erntedank, Krimi

In einer Laube einer Kleingartenkolonie steht das "starke Team" vor der Leiche des Ex-Kommissars Albert Kramm. Er wurde zu Tode geprügelt, niemanden scheint sein Tod ernsthaft zu bekümmern. Die Leiche gibt den Ermittlern Rätsel auf. Die Bewohner der Kolonie verhalten sich merkwürdig und behindern die Ermittlungen. Otto ( Florian Martens) verkürzt seinen Urlaub, um undercover als Kleingärtner zu ermitteln.

20:15 Uhr, VOX , Der Sex Pakt , Komödie

Die drei Kindheitsfreundinnen Julie ( Kathryn Newton), Kayla (Geraldine Viswanathan) und Sam (Gideon Adlon) schließen einen Pakt: In der Nacht des Abschlussballs wollen sie ihre Jungfräulichkeit verlieren. Wer damit allerdings ein großes Problem hat? Das übervorsichtige Trio aus Julies hipper Single-Mutter Lisa ( Leslie Mann), Kaylas Vater Mitchell ( John Cena), der ständig zwischen Wut und Tränen schwankt, und Sams geschiedenem, häufig ziemlich fiesem Vater Hunter ( Ike Barinholtz). Werden die drei Chaoten den Plan ihrer Sprösslinge durchkreuzen?

21:45 Uhr, ZDF, Das Quartett: Das Mörderhaus, Krimi

Zwei Tote in einem Leipziger Altbau stellen "Das Quartett" vor viele Rätsel. Streitereien, Lügen, Heimlichkeiten - jeder Bewohner des Mehrparteienhauses ist plötzlich verdächtig. Antje Engel wird erschlagen im Keller aufgefunden, während ihr Nachbar Hannes Glöckl quasi zeitgleich an einer Vergiftung stirbt. Kann das Zufall sein oder hat der Tod des einen etwas mit dem der anderen zu tun? Schnell wird Bernd Siebert ( Martin Brambach), der Lebensgefährte von Antje Engel, zum Hauptverdächtigen. Die beiden stritten sich unentwegt.