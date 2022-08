In "Der Tod kommt nach Venedig" (Das Erste) ertrinkt ein Restaurator unter mysteriösen Umständen. Robert De Niro macht in "Man lernt nie aus" (Sat.1) ein Mode-Praktikum bei Anne Hathaway. Im ZDF präsentiert Giovanni Zarrella die Show "30 Jahre Andrea Berg".

20:15 Uhr, Das Erste, Der Tod kommt nach Venedig , Krimi

Unter rätselhaften Umständen ertrinkt der Restaurator Lukas Albrecht (Roman Binder) im Canale dei Marani in Venedig. Während der bequeme Commissario Santo (Rudy Ruggiero) keinen Ansatz für eine Straftat sieht, stößt sich die Witwe des Opfers an Details. Anna (Alwara Höfels), die mit ihrem elfjährigen Sohn (Filip Wyzinski) aus Wien anreist, glaubt nicht an einen Unfall: Ihr Mann hatte keinen Alkohol im Blut, kannte die Lagune und konnte schwimmen!

20:15 Uhr, Sat.1, Man lernt nie aus, Komödie

Der verwitwete Rentner Ben (Robert De Niro) langweilt sich im Ruhestand und beschließt, ein Praktikum im Online-Modeunternehmen von Jules Ostin (Anne Hathaway) zu machen. Ben fühlt sich schnell wohl in seinem neuen Job, und auch mit den jungen Kollegen kommt er gut aus. Doch Jules bleibt auf Distanz - bis Ben für ihren Chauffeur einspringt, und die beiden sich näher kennenlernen.

20:15 Uhr, ZDF , Giovanni Zarrella präsentiert: 30 Jahre Andrea Berg , Schlagershow

Seit 30 Jahren begeistert Andrea Berg ihre Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ihr Debütalbum "Du bist frei" war 1992 der Beginn einer außergewöhnlichen Karriere. Unzählige Hits und Charterfolge folgten und machten die gebürtige Krefelderin zu einer der erfolgreichsten Sängerinnen im deutschsprachigen Raum. Grund genug für Giovanni Zarrella, die Ausnahmekünstlerin in einer großen Samstagabendshow zu würdigen und ihr zu Ehren ein fulminantes Jubiläumskonzert auszurichten.

20:15 Uhr, ProSieben, Joko und Klaas gegen ProSieben - Klaas' persönliches Best-of, Show

Im Kampf zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber um 15 Live-Minuten fordern Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt seit nunmehr 33 Folgen ihren Sender heraus. Zeit, auf einige persönliche Highlights der Show zurückzublicken. Funkturm besteigen, Flugzeug landen, Stuntlizenz erwerben - Klaas präsentiert sein ganz persönliches Best-of aus "Joko & Klaas gegen ProSieben".

20:15 Uhr, VOX , Bad Neighbors, Komödie

Mac (Seth Rogen) und Kelly Radner (Rose Byrne), frisch gebackene Eltern, genießen das friedliche Leben am Stadtrand. Sie haben alle Mühe, zwischen Berufsleben und Kindererziehung Zeit für Intimität zu finden. Doch die Idylle endet schneller als erwartet, als nebenan eine Studentenverbindung einzieht: Teddy Sanders (Zac Efron) und Pete Regazolli (Franco Dave) feiern Nacht für Nacht ausgelassene Partys. Bald wird es den jungen Eltern zu bunt, die Nerven liegen blank. Als alle Schlichtungsversuche scheitern, rufen Mac und Kelly die Polizei und lösen damit einen äußerst unterhaltsamen Kleinkrieg mit ihren Nachbarn aus.