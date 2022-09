"In Wahrheit: Unter Wasser": Die Ermittler Freddy Breyer (Robin Sondermann) und Judith Mohn (Christina Hecke) stehen in der Wohnung ihres toten Kollegen.

In "In Wahrheit: Unter Wasser" (ZDF) wird ein Kripobeamter mit seiner eigenen Waffe erschossen. Bei "Gefragt - Gejagt" (Das Erste) stellen sich Promis dem Quizmarathon. In "Edge of Tomorrow" (ProSieben) kämpft Tom Cruise gegen Aliens.