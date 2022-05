Der brutale Mord an einem IT-Spezialisten erinnert die "Tatort"-Ermittler Voss und Ringelhahn (Das Erste) an einen ungelösten Fall. Die Anwältin Ella Schön (ZDF) gerät in einen Ehestreit und auf ProSieben gehen "3 Engel für Charlie" auf Verbrecherjagd.

20:15 Uhr, Das Erste , Tatort: Warum, Krimi Der junge IT-Spezialist Lukas Keller (Caspar Schuchmann) wird in der Nähe seines Sportclubs ohne erkennbares Motiv brutal ermordet. An seinem Arbeitsplatz, einem Nürnberger Speditionsunternehmen, war Lukas sehr geschätzt. Sein Chef Weinhardt ( Götz Otto) hatte große Pläne mit ihm. Für Lukas' Eltern zerbricht die Welt. Die Spuren der Tat erinnern Voss ( Fabian Hinrichs) und Ringelhahn ( Dagmar Manzel) an ein ungelöstes Verbrechen. 20:15 Uhr, ZDF, Ella Schön: Freischwimmer, Drama Die Anwaltskanzlei Kollkamp widmet sich diesmal einem eifersüchtigen Ehemann, Hotelier Teetz ( Reiner Schöne). Dieser hat Akt-Gemälde seiner Frau Inge (Adriana Altaras) vor den Augen einer versammelten Gesellschaft zerstört und wird nun vom Künstler verklagt. Ella ( Annette Frier) und Kollkamp (Rainer Reiners) geraten in den Rosenkrieg der Eheleute Teetz, die sich gegenseitig nichts schenken und die in Wahrheit verzweifelt um ihre Liebe kämpfen. 20:15 Uhr, ProSieben , 3 Engel für Charlie, Actionkomödie Der mysteriöse Charlie beauftragt seine drei Engel Natalie ( Cameron Diaz), Dylan ( Drew Barrymore) und Alex ( Lucy Liu), sich dem Fall des entführten Milliardärs Erik Knox anzunehmen. Wie immer erteilt er ihnen die Instruktionen per Lautsprecher. Leibhaftig hat keine von ihnen Charlie jemals gesehen. Doch diesmal müssen Natalie, Dylan und Alex an ihre Grenzen gehen, um den Täter zu überführen. 20:15 Uhr, Sat.1, Der Junge muss an die frische Luft, Biografie Basierend auf seiner Autobiographie gibt das deutsche Multitalent Hape Kerkeling (Julius Maximilian Weckauf) einen Einblick in die Höhen und Tiefen seiner Kindheit: Der achtjährige Hans-Peter findet schon früh Freude daran, die Menschen in seiner Umgebung zum Lachen zu bringen - und nutzt dafür jede Chance, die er bekommt. Trotzdem geht es bei dem Jungen nicht nur unbeschwert zu, mit einem Vater, der fast nie zuhause ist und einer Mutter, die mit ihren ganz eigenen Problemen zu kämpfen hat.

22:35 Uhr, ProSieben , Jack Reacher , Action Der ehemalige Militärpolizist und hochdekorierte Kriegsveteran Jack Reacher (Tom Cruise) wird gebeten, einen Heckenschützen zu vernehmen, der scheinbar wahllos fünf Menschen auf offener Straße erschossen hat. Auf der Suche nach der Wahrheit gerät Reacher tiefer und tiefer in einen Sumpf aus tödlichen Intrigen.