Im "Tatort" (Das Erste) untersucht Lena Odenthal den Tod eines Grundschülers. Tom Cruise wird als "Jack Reacher" (ProSieben) des Mordes angeklagt. Die Anwältin Ella Schön (ZDF) muss unterdessen ihrer Erzfeindin aus der Klemme helfen.

20:25 Uhr, Das Erste, Tatort: Marlon, Krimi

Der neunjährige Marlon (Lucas Herzog) wird in seiner Schule tot aufgefunden. Er wurde die Treppe hinuntergestoßen und zeigt Spuren eines vorangehenden Kampfes. Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter) bemerken bald, dass dieser Todesfall in der Schule ambivalente Reaktionen hervorruft: Marlons auffälliges Verhalten machte ihn zum Außenseiter, der seine Lehrer, die eigenen Eltern und auch die der Mitschüler an ihre Grenzen brachte.

20:15 Uhr, ProSieben, Jack Reacher: Kein Weg zurück, Actionthriller

Der ehemalige Militärpolizist Jack Reacher (Tom Cruise) reist nach Virginia, um sich mit seiner Nachfolgerin Major Susan Turner (Cobie Smulders) zu treffen. Doch die wird der Spionage bezichtigt und verhaftet. Und auch Reacher sieht sich schlimmen Vorwürfen ausgesetzt: Er soll vor 16 Jahren einen Mord verübt haben. Um seine und Turners Unschuld zu beweisen, beginnt Reacher, den infamen Anschuldigungen auf den Grund zu gehen.

20:20 Uhr, ZDF, Ella Schön: Seitensprünge, Drama

Es geht um ein verhängnisvolles Blitzerfoto. Ella (Annette Frier) nimmt sich der Sache an und kommt im Laufe der Zeit immer mehr hinter das wahre Dilemma ihrer Erzfeindin Ulla (Tanja Schleiff). Währenddessen zieht Christinas (Julia Richter) ältester Sohnes Ben (Oscar Brose) aus. Genau das Richtige jetzt oder doch nicht? Christina überlegt, eine Dependance in Berlin zu eröffnen. Ein Café in einer Galerie! Endlich mal raus aus Fischland.

20:15 Uhr, ZDFneo, Ein starkes Team: Der Freitagsmann, Krimi

Bei einem Überfall auf einen Supermarkt wird der Filialleiter Witting erschossen. Das "starke Team" ist sich sicher: Witting muss den maskierten Täter gekannt haben. Während das Team auf Hochtouren arbeitet, wird am folgenden Freitag derselbe Supermarkt erneut überfallen. Diesmal hinterlässt der "Freitagsmann" jedoch keine Blutspur. Schnell sind zwei Verdächtige gefunden. Ins Visier geraten der von Witting gefeuerte, vorbestrafte Lagerarbeiter Oliver Brumbach (David Bredin) und der Category Manager Michael Seiters (Tim Bergmann).

20:15 Uhr, Sat.1, Independence Day: Wiederkehr, Sci-Fi-Action

20 Jahre nach einer vernichtenden Alien-Invasion sieht sich die Erde erneut einem Angriff bösartiger Außerirdischer gegenüber. Trotz zahlreicher Sicherheitsmaßnahmen haben es die feindlichen Truppen geschafft, in die Erdatmosphäre einzudringen und für Schrecken und Verwüstung zu sorgen. Dylan (Jessie Usher) und Jake (Liam Hemsworth) sind Piloten beim Militär und rüsten sich für den verheerenden Kampf. Als Stiefsohn der Legende Steven Hiller liegt es nun an Dylan, die Menschheit zu retten.