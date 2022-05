Im "Tatort" (Das Erste) wird eine Leiche ohne Kopf aus der Spree geborgen. Bei VOX duellieren sich Tim Mälzer und Steffen Henssler am Herd. In "Escape Room" (ProSieben) stellen sich sechs Personen einem tödlichen Spiel.

20:15 Uhr, Das Erste , Tatort: Das Mädchen , das allein nach Haus' geht, Krimi

Aus der Spree wird eine männliche Leiche ohne Kopf geborgen, deren Identität schwer zu ermitteln ist. Wenig später wird Nina Rubin ( Meret Becker) von einer jungen Frau verfolgt. Julie Bolschakow (Bella Dayne) erzählt der Kommissarin, dass sie Zeugin eines Mordes geworden ist und bittet Rubin um polizeilichen Schutz. Sie kannte den Toten aus der Spree, er hatte ihr offenbart, dass ihr Mann Yasha (Oleg Tikhomirov) ein führendes Mitglied der russischen Mafia in Berlin ist.

20:15 Uhr, VOX , Mälzer und Henssler liefern ab!, Kochshow

Es ist Zeit für eine Revanche und das dritte Duell, denn die zwei vorangegangenen Niederlagen kann Tim Mälzer nicht auf sich sitzenlassen. Die erste Runde stellt gleichzeitig die erste Herausforderung für die beiden Köche dar: Sie müssen nicht nur ein Gericht kochen, sondern ein ganzes Drei-Gänge-Menü. Bei der zweiten Bestellung gibt es weder Platz für Spekulationen noch kreativen Spielraum. Die Besteller wünschen sich ausdrücklich Pizza.

20:15 Uhr, ProSieben, Escape Room , Thriller

Sechs Personen stellen sich einem tödlichen Spiel: Als die unsichere Physikstudentin Zoey ( Taylor Russell) eine Einladung zu einem Escape-Room-Spiel erhält, hält sie dies für die perfekte Gelegenheit, sich ihren Ängsten zu stellen. Gemeinsam mit fünf weiteren Mitstreitern soll sie das neueste Rätsel-Erlebnis der Firma Minos testen und hat nebenbei die Chance, 10.000 Dollar zu gewinnen. Die Kandidaten ahnen nicht, dass lebensgefährliche Aufgaben auf sie warten. Wer wird den Raum lebend verlassen?

20:15 Uhr, ZDF, Inga Lindström: Liebe verjährt nicht, Drama

Maren ( Lena Meckel) will in der Bretagne eine Surfschule eröffnen. Zuvor überwindet sie sich, nun doch zur Silberhochzeit ihrer Eltern zu fahren. Doch sie ahnt nicht, was sie mit ihrem Geschenk lostritt. Ihre Mutter Anna (Ursula Buschhorn) und Schwester Nelli (Meriel Hinsching) freuen sich sehr über Marens Besuch. Nur Vater Adam (Carl Achleitner) ist unfreundlich wie immer. Gut, dass ihr Ex-Mitschüler Lennart ( Tommy Schlesser) auch zu Besuch in der Heimat ist. Marens Geschenk, ein Bild von einem Trödler, wirft jedoch große Fragen auf.



20:15 Uhr, ZDFneo, Ein starkes Team: Tödliches Vermächtnis, Krimi

Der Vietnamese Lai Nguyen wird ermordet aufgefunden, kurz darauf stirbt Günther Berger in der noblen Privatklinik eines Freundes, in der er seine letzten Tage verbrachte. Gerade hatte der vermögende Rentner neuen Lebensmut gefasst - doch dann wurde er erstickt. Berthold ( Maja Maranow) und Garber ( Florian Martens) finden heraus, dass es eine Verbindung zwischen den beiden Toten gibt: Günther Berger hatte kurz vor seinem Tod einen Brief an Lais Nichte Kim geschrieben.