Im "Tatort" (Das Erste) kommt eine Frau in einem hermetisch abgeriegelten Raum zu Tode. Die "Guardians of the Galaxy" (ProSieben) legen sich mit einem galaktischen Diktator an. Bei RTL zieht das Videospiel "Jumanji" vier Jugendliche in ein gefährliches Dschungelabenteuer.

20:15 Uhr, Das Erste , Tatort: Liebeswut, Krimi

Die Bremer Kommissarinnen Liv Moormann ( Jasna Fritzi Bauer) und Linda Selb ( Luise Wolfram) haben es auf den ersten Blick mit dem Selbstmord einer psychisch Kranken zu tun. Nach einem Wohnungsbrand wird die Leiche der Mieterin in ihrem hermetisch abgedichteten Schlafzimmer gefunden. Die Frau im Hochzeitskleid ist an einem Kopfschuss gestorben, an der Wand eine kryptische Nachricht: Der Teufel spreche durch die Wände und wolle jemanden holen.

20:15 Uhr, ProSieben, Guardians of the Galaxy, Action

Bescheidenheit ist nicht die größte Tugend des cleveren Draufgängers Peter "Star-Lord" Quill ( Chris Pratt), der als Kind in die Galaxie entführt wurde. Als er in einer alten Tempelanlage eine seltsame Kugel findet und mitgehen lässt, steckt er plötzlich ziemlich in der Bredouille. Auch der machthungrige Diktator Ronan the Accuser ( Lee Pace) hat es auf den sogenannten "Orb" abgesehen, der über ungeheure Kräfte verfügt. Die grüne Killeramazone Gamora ( Zoe Saldana), der waffenverrückte Waschbär Rocket sowie der wortkarge Baumriese Groot und der rachsüchtige Muskelprotz Drax ( Dave Bautista) machen ebenfalls Jagd auf das begehrte Objekt.

20:15 Uhr, RTL, Jumanji: Willkommen im Dschungel , Abenteuerkomödie

Der Kultfilm mit Robin Williams von 1995 bekommt mit diesem Fantasy-Abenteuer eine rundum modernisierte Fortsetzung. Statt eines Brettspiels wie im Vorgängerfilm, zieht im Sequel ein Videogame seine Spieler in die Jumanji-Welt. So landen vier Schüler im abenteuerlichen Dschungel, verwandelt in die Spielcharaktere (u.a. Dwayne Johnson, Jack Black und Kevin Hart). Nur wenn sie das Spielziel erreichen, können sie den Gefahren entkommen.

20:15 Uhr, RTLzwei, Die 5. Welle - Wir kämpfen zurück, Sci-Fi

Die Erde und mit ihr die gesamte Menschheit steht nach vier Angriffswellen durch Aliens kurz vor dem Kollaps. Die Menschen kämpfen um ihr Überleben oder sind auf der Flucht - darunter die junge Cassie ( Chloë Grace Moretz). Sie versucht ihren von Aliens entführten Bruder zu finden, bevor die fünfte Angriffswelle der Invasoren alles Leben auslöscht. Dazu verbündet sich Cassie mit einem Fremden.

21:45 Uhr, Das Erste , Brokenwood - Mord in Neuseeland: Die Vogelscheuche , Krimi

Eine Leiche, die als Vogelscheuche drapiert ist, schockiert eine kleine Farm in Brokenwood. Detective Mike Shepherd (Neill Rea), Detective Sims (Fern Sutherland) und D. C. Breen (Nic Sampson) stehen nach dem Mord an Philip Henderson (Mike Edward) vor einem Rätsel. Schon bald erfahren die Ermittler von dem Bienenzüchter Tamati (Mark Ruka), dass der Ermordete kurz zuvor einen heftigen Streit mit Nachbarn hatte, dem raubeinigen Doug (Peter Tait) und dessen geschäftstüchtiger Ehefrau Trudy (Tracy Lee Gray).