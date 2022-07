"Ready Player One": Wade Watts (Tye Sheridan) flüchtet sich regelmäßig in die OASIS.

© Warner Bros Entertainment Inc. All rights reserved.

In "Ready Player One" (ProSieben) muss sich Wade in einem Online-Spiel ungeahnten Gefahren stellen. Bei RTL sorgt Bruce Willis in "Stirb langsam 4.0" einmal mehr für Action und bei VOX kochen unterdessen vier Promi-Paare gegeneinander.