Im "Tatort" (Das Erste) gibt die Leiche einer jungen Frau Rätsel auf. Tom Hanks muss in "Inferno" (RTL) eine globale Katastrophe verhindern. In "Der Fall Collini" (Sat.1) ist Elyas M'Barek Pflichtverteidiger in einem heiklen Mordfall.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Heile Welt, Krimi Nach einem Brand im Keller des Gerberzentrums, einer Hochhaus-Siedlung in Dortmund, wird die verkohlte Leiche einer jungen Frau gefunden. Die Neue in der Dortmunder Mordkommission, Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger), erkennt schnell, dass das Opfer erschlagen wurde. Auch finden sich Hinweise auf eine versuchte Vergewaltigung. Bei den Ermittlungen wird das Team mit Rassismus, Polizeigewalt und Fake News konfrontiert. 20:15 Uhr, RTL , Inferno, Mysterythriller Um eine globale Katastrophe zu verhindern, muss der Harvard-Symbologe Robert Langdon (Tom Hanks) versteckte Hinweise in Dantes "Göttlicher Komödie" entschlüsseln. Nach einem Krankenhausaufenthalt in Italien plagen ihn zudem Gedächtnisstörungen und schreckliche Visionen. Gemeinsam mit der Ärztin Sienna Brooks (Felicity Jones) versucht Langdon, seine Erinnerung wiederzuerlangen und das Rätsel zu lösen, um die bevorstehende Katastrophe abzuwenden. 20:15 Uhr, ZDF, Frühling - Liebe hinter geschlossenen Vorhängen, Drama Katja Baumann (Simone Thomalla) wird als Dorfhelferin zu Familie Steinmüller gerufen, die von einem Busunglück besonders stark betroffen ist. Beide Elternteile wurden verletzt. Katja soll sich nicht nur um den Hof der Familie kümmern, sondern auch nach der erwachsenen Tochter Mila (Luisa Wöllisch) schauen, die das Downsyndrom hat. Die Busfahrerin Kristin Schröder (Ricarda Seifried) sucht derweil Pfarrer Sonnleitner (Johannes Herrschmann) auf, da sie sich schwere Vorwürfe macht. 20:15 Uhr, Sat.1, Der Fall Collini, Justizkrimi Der junge Anwalt Caspar Leinen (Elyas M'Barek) übernimmt ein spektakuläres, aber aussichtsloses Mandat. Als Pflichtverteidiger vertritt er Fabrizio Collini (Franco Nero), der den Großindustriellen Hans Meyer (Manfred Zapatka) in einem Hotelzimmer ermordet hat. Nicht nur das Schweigen des 70-jährigen Angeklagten macht dem Anwalt die Verteidigung schwer. Obwohl ihn seine Jugendliebe Johanna (Alexandra Maria Lara) auffordert, das Mandat für den Mörder ihres geliebten Großvaters niederzulegen, entscheidet sich Leinen für sein Berufsethos.

21:45 Uhr, Das Erste, Sophie Cross - Gefährliche Dünen: Teuflischer Plan, Krimi Die Anwältin Sophie Cross (Alexia Barlier) und ihr Ehemann Thomas Leclercq (Thomas Jouannet) blicken mit unterschiedlichen Augen auf Verbrechen. Während er als Hauptkommissar der örtlichen Polizei für die Aufklärung zuständig ist, kämpft sie als Anwältin mit allen juristischen Mitteln auch für Straftäter - unabhängig von der Frage nach Schuld oder Gerechtigkeit. Als ihr sechsjähriger Sohn Arthur (Martin Verset) beim Spielen verschwindet, beginnt für Sophie ein Albtraum.