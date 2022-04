"Grey's Anatomy"-Fans dürfen sich zum Ende der 18. Staffel über ein Doppel-Comeback freuen: Sarah Drew und Jesse Williams haben einen Gastauftritt im Staffelfinale.

Doppel-Comeback bei "Grey's Anatomy": Zwei ehemalige Serienlieblinge werden für das Finale der 18. Staffel der beliebten US-Arztserie zurückkehren. Laut "Deadline" werden Sarah Drew (41) und Jesse Williams (40) für einen Gastauftritt erneut in ihre Rollen der Dr. April Kepner und Dr. Jackson Avery schlüpfen. Das dürfte für viel Freude bei den Serienfans sorgen.

Schließlich galten April und Jackson alias "Japril" als eines der beliebtesten Paare im Grey Sloan Memorial Hospital. Ob die beiden während ihrer Zeit in Boston, wohin es sie mit ihrer gemeinsamen Tochter zuletzt verschlagen hatte, wieder zueinandergefunden haben? In den USA wird das Staffelfinale am 26. Mai ausgestrahlt. Hierzulande laufen die neuen Folgen der 18. Staffel aktuell auf ProSieben, Joyn und Disney+.

Abschied von "Japril"

Jesse Williams und Sarah Drew waren in Staffel sechs zeitgleich Teil der "Grey's Anatomy"-Besetzung geworden - zunächst als Nebendarsteller, ein Jahr später in Hauptrollen. Drew hatte ihren Abschied bereits 2018 in der 14. Staffel bekannt gegeben. Jesse Williams' Vertrag lief mit der 17. Staffel aus.