Wer sich auf die Website der Alpha Motor Corporation verirrt, könnte meinen, dass da eine komplette Modellpalette von Elektroautos im stylishen Retro-Look existiert. Im Internet preist das kalifornische Unternehmen Limousinen, Kombis, Coupés und Geländewagen ebenso an wie einen Pick-up namens Wolf. Bei jeder Baureihe existieren sogar Modellvarianten, von denen es beim Wolf besonders viele gibt. Das Problem ist nur: In Serienproduktion befindet sich noch kein einziges dieser Fahrzeuge. Trotzdem wird Alpha Motors nicht müde, weitere Ableitungen seiner bereits präsentierten Fahrzeuge vorzustellen.

So agiert Alpha Motors aktuell beim Nightwolf. Hier entwickeln die Kalifornier den Wolf zum besonders abenteuerlustigen Pick-up weiter, der auf seiner Ladefläche einen in Sachen Optik und Dimensionen perfekt angepassten Überbau mit einem seitlich montierten Klappspaten präsentiert. Auf dem Pritschenkoffer befindet sich eine Befestigungsplatte, welche das unterschiedlichste Zubehör aufnimmt. Beim abgebildeten Nightwolf trägt die Platte zwei Transportkoffer der Firma Roam. Auf dem Dach der Fahrerkabine schließt sich ein offener Gepäckträger an, an dessen vorderem Ende zwei KC-LED-Zusatzleuchten angebracht sind. Zwei weitere lichtspendende Pendants thronen auf dem vorderen Kuhfänger, der am hinteren Ende des Nightwolf ebenfalls eine Entsprechung findet.

E-Pick-up mit Solaranlage

Befindet sich der Alpha Nightwolf an seinem Bestimmungsort, lassen sich mehrere Solarpaneele aufklappen. Diese sind derart flexibel, dass ihre Position immer optimal auf die jeweilige Sonneneinstrahlung angepasst werden kann. Damit wird nicht nur das Outdoor-Equipment mit Energie versorgt, sondern bei Bedarf auch die Traktionsbatterie. Dem Hersteller zufolge lässt sich die Reichweite damit um etwa 24 bis 32 Kilometer pro Tag erhöhen. An das Gestell der Solaranlage lassen sich jedoch nicht nur passende -zellen, sondern auch andere Dinge anbringen; beispielsweise ein Segeltuch, falls ein zusätzlicher Sonnenschutz benötigt wird.

Das Basismodell Alpha Wolf kommt auf eine Länge von knapp 4,83 Meter. Die Breite beträgt 1,90 Meter, während der Elektro-Pick-up 1,77 Meter in die Höhe ragt. Ganz entscheidend an einem Pick-up ist aber die Größe des Ladebetts. Hier gibt Alpha Motors eine Länge von 1,83 Meter und eine Breite von 1,58 Meter an. Die Ladebordwand ist knapp 43 Zentimeter hoch. Neben der Ladefläche bietet der Frunk unter der vorderen Haube einen weiteren Stauraum. In den üppig ausgestellten Radläufen stecken Räder von 16 bis 20 Zoll Durchmesser, die mit grobstolligem Gummi überspannt sind. Im Falle des Nightwolf kommen ab Werk 17 Zoll große und schwarz lackierte Räder aus der Atlas-Serie der auf Offroad-Felgen spezialisierten Marke Black Rhino zum Einsatz.

Digitales Retro-Cockpit

In der zweitürigen Kabine des (Night-)Wolf finden zwei Passagiere auf im unteren Bereich stark ausgeformten Gestühl eine Heimat. Zwischen den Sitzen und nur zwischen diesen macht sich eine Mittelkonsole mit klappbarer Armauflage und den obligatorischen Cupholdern breit. Das integrierte Staufach lockt mobile Endgeräte mit USB-Anschlüssen. Der Fahrer oder die Fahrerin greift in ein Multifunktions-Dreispeichen-Lenkrad und wird von einem Digital-Display per Anzeigen im Retro-Design mit Informationen gefüttert. Neben zwei Lenkstockhebeln ist der zentrale Touchscreen das Hauptbedienelement.

Beim Elektroantrieb setzt der auf einem Leiterrahmen basierende Alpha Wolf auf die von den anderen Modellen bekannten Optionen. Die Basis kommt mit einem E-Motor an der Vorderachse. Gegen Aufpreis befeuert ein zweiter Motor die Hinterachse und macht den Wolf zum Allradler. Leistungsdaten nennt Alpha Motor nicht. Die Batterie ist zentral in den Rahmen eingelassen, in der Größe skalierbar und bietet bis zu 75 kWh Kapazität. Die maximale Reichweite soll zwischen 400 und 440 Kilometer betragen. An den Haken darf der Pick-up bis zu 1,36 Tonnen nehmen. Den Sprint auf 60 mph (96,6 km/h) soll er in 6,2 Sekunden schaffen.

Reservier-, aber (noch) nicht produzierbar

Reservierbar ist der Alpha Wolf bereits seit März 2021. Seine Publikumspremiere feierte er etwas später, und zwar am 24. August 2021 bei einem Event im Petersen Automotive Museum in Los Angeles. Die Preise reichen von 36.000 bis 46.000 Dollar, was aktuell umgerechnet etwa 34.250 bis 43.800 Euro entspricht. Dann allerdings ohne Zubehör. Das umfasst neben dem Nightwolf-Equipment beispielsweise massive Rohr-Stoßfänger an Front und Heck sowie unter den Seitenschwellern. Zudem kann die Ladefläche mit einem Überrollbügel samt Zusatzscheinwerfern ausgerüstet werden.

Ursprünglichen Planungen zufolge sollte die Serienfertigung des Alpha Wolf Ende 2023 anlaufen. Schwer vorstellbar, dass die Kalifornier dieses Vorhaben tatsächlich noch rechtzeitig in die Tat umsetzen. Auf einen genauen Starttermin will sich die Firma inzwischen nicht mehr festlegen. Immerhin lässt Alpha Motors neuerdings verlauten, dass im vergangenen Sommer "erfolgreich" eine Testphase in der südkalifornischen Wüste absolviert wurde, die den Elektro-Truck bei knapp 38 Grad und im schroffen Gelände an seine Grenzen trieb.