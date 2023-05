Caterham konkretisiert seine Elektro-Pläne: Die neuen Modelle sind keine Seven Cars.

Caterham baut puristische Sportwagen im Stil des Lotus Seven. Graham Nearn, ein Lotus-Händler aus dem englischen Örtchen Caterham, kaufte die Lizenz zum Bau der Autos 1973 direkt von Lotus-Gründer Colin Chapman. Kleine Verbrennungsmotoren (früher von Rover, heute von Ford) waren bisher immer essenzieller Bestandteil von Caterhams Leichtbau-Konzept. Im Mai 2021 hatte der damalige Caterham-Chef Graham Macdonald die Entwicklung von elektrischen Caterhams angekündigt. Fans waren verunsichert – schließlich passte für sie ein Elektroauto mit schwerer Batterie nicht zu ultraleichten Seven Cars. Bob Laishley, seit Juni 2022 neuer Chef bei Caterham, hat die Seven-Car-Fans jetzt beruhigt: Der Neue "Wird definitiv kein Seven."

Neuer Designchef bei Caterham ist der Franzose Anthony Jannarelly, der beim neuen Elektroauto mit dem Turiner Designstudio Italdesign zusammenarbeitet. Jannarelly ist für genau das Gegenteil von leichten, einfachen Autos bekannt – seine berühmteste Kreation ist mit dem Lykan HyperSport ein 791 PS starker Mittelmotor-Supersportwagen des libanesischen Herstellers W Motors, der sein Hauptquartier in Dubai hat. Als Jannarelly wegen der Arbeiten am Lykan HyperSport nach Dubai ging, hat er sich nach eigenen Angaben seinen ersten Caterham gekauft, weil er unbedingt ein einfaches Auto wollte.

Seven Car wäre Sackgasse

Mit dem Elektroauto möchte Caterham die bestehenden Fans begeistern – aber eindeutig auch neue Kundenschichten erschließen. Jannarelly nutzt die Gelegenheit zum Etablieren eines eigenen Caterham-Designs – das Design der Seven Cars sei schließlich vorgegeben und kaum änderbar. Der Elektro-Caterham bekommt einen Spaceframe aus Stahl, eine sechsteilige Aluminium- oder Kohlefaser-Karosserie mit Front- und Heckklappe, zwei Türen und vielleicht ein festes Dach. Im Vergleich zu einem Seven Car stellt Jannarelly ein schöneres und moderneres Auto in Aussicht. Der Antrieb soll allerdings weiterhin über die Hinterachse erfolgen. Als Entwicklungsgrundlage dient die für eine kostensparende Entwicklung von Elektroautos gedachte Smart Vehicle Architecture (SVA).

Geld für die Entwicklung kommt zum Teil auch von Caterhams neuem Eigentümer: Die 1983 als Honda Verno Tokai gegründete japanische Händlergruppe VT Holdings hat sich inzwischen den britischen Sportwagenhersteller einverleibt. Obwohl noch nichts Konkretes zum Design des Caterham-Elektroautos an die Öffentlichkeit gelangt ist, hat VT-Holdings-Chef Kazuho Takahashi angedeutet, dass das Auto bereits 2026 in Produktion gehen könnte. Caterham geht davon aus, dass das Elektroauto dann das meistverkaufte Modell der Marke ist – und es wird teurer sein als die bisher bekannten Seven Cars.

Irrwitzige Beschleunigungszeit

Graham Macdonald war nach eigenen Angaben bereits einen elektrischen Caterham-Prototyp gefahren. Wegen des bei einem Elektromotor bereits im Stand anliegenden maximalen Drehmoments stellt er für die Beschleunigung von null auf 100 km/h eine Zeit von 2,79 Sekunden in Aussicht – so schnell wie ein Caterham 620 R, der 310 PS stark ist, aber nur 602 Kilogramm wiegt. Allerdings ist unklar, ob Macdonald noch einen elektrischen Seven entwickeln wollte.

Zum seinem 50. Firmenjubiläum im Jahr 2023 möchte Caterham seine Elektrovarianten vorstellen, in den Verkauf sollen sie aber frühestens 2026 gehen. Vorher müssen die Caterham-Verantwortlichen noch die Verträge für die Lieferung von Batterien und Elektromotoren abschließen.

Von den elektrischen Caterham-Modellen gibt es noch keine Bilder. In der Bildergalerie sehen Sie Fotos vom Caterham 620 R im Test.