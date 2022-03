Aus Österreich kündigt sich ein weiterer Elektro-Supersportwagen an. Der noch namenlose Deus soll auf der NAIAS vorgestellt werden.

Deus Automobiles wurde 2020 in Wien gegründet und will von Österreich aus den Hypersportwagenmarkt aufrollen. Richten soll es ein noch namenloser Sportwagen, der auf einen rein elektrischen Antrieb setzt. Unterstützung für das Deus-Projekt kommt in Sachen Design und Technik von Italdesign aus Italien. Beim Antriebsstrang setzt Deus die Expertise von Williams Engineering.

Zum Auto selbst gibt Deus noch keine Informationen Preis. Klar ist aber, der Deus soll Maßstäbe bei Leistung. Luxus und Exklusivität bieten. Wie die aussehen, können Interessierte auf der New York International Auto Show erfahren.