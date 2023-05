Elektroautobauer Fisker kündigt eine für den Geländeeinsatz optimierte Variante des Ocean an. Der Ocean Force E wird laut Henrik Fisker ein echtes "Biest".

Erst Anfang Mai 2023 hat Fisker begonnen, die ersten Exemplare des Elektro-SUV Ocean an die Kunden auszuliefern. Wenige Tage später kündigt der umtriebige Däne Henrik Fisker eine echte Hardcore-Offroad-Variante für den in Graz bei Magna gefertigten Ocean an. Diese spezielle Gelände-Edition soll ein echtes "Biest" werden. Den Force-E-Ansatz hatte Fisker bereits 2019 bei der Präsentation des Ocean angedeutet, dann aber – zumindest öffentlich – nicht mehr weiterverfolgt.

Echte Offroad-Features

Um aus dem Ocean mit Straßenorientierung einen echten Geländegänger zu machen, hat Fisker nach eigenen Angaben zwischenzeitlich alle Hebel in Bewegung gesetzt. Zur Verbesserung der Offroad-Talente wird die Bodenfreiheit signifikant erhöht. Neue Schürzen an Front- und Heck sorgen für optimierte Rampenwinkel. Echte Unterfahrschutz-Elemente sollen bei Bodenkontakten Schlimmeres verhindern. Eine durchgehende Titan-Unterbodenplatte schützt die Batterie. Offroad-Performance garantieren 33 Zoll große Geländereifen auf verstärkten 20 Zoll großen Rädern.

Für den Innenraum ist ergänzend ein Paket aus robusten Gummifußmatten, zusätzlichen Haltegriffen und Zurrgurten geplant. Zusatzgepäck soll auf einem leichten Dachträgersystem Platz finden.

Der Force E soll aber nicht nur als neue Modellvariante kommen. Fisker plant, das Force-E-Paket auch zur Nachrüstung anzubieten, sodass zukünftige Kunden die Möglichkeit haben, ihre Fahrzeuge umzurüsten. Entwickelt wird die Force-E-Option aktuell in Großbritannien von einem Team von Spezialisten. Geplant ist aktuell die Kombination mit der zweimotorigen und 540 PS starken Ultra-Variante des Fisker Ocean. Wann die Force-E-Version auf den Markt kommen soll, lässt Fisker noch offen.