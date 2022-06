Die Ford Nutzfahrzeugsparte Ford Pro kündigt zusammen mit Ford Performance für Goodwood ein ganz spezielles elektrisches Nutzfahrzeug an.

Goodwood-Fahrer aufgepasst: Für das 2022er Festival of Speed kündigt Ford Europe über Twitter ein ganz besonderes Modell an. Das kommt aus der Nutzfahrzeugsparte und es kommt mit Elektroantrieb. Damit ein E-Transporter auch zum Festival of Speed passt, darf auch noch Ford Performance mitmischen. Kurz vor der Premiere wird Ford etwas konkreter.

Elektrischer Supervan

Ford bringt einen neuen Supervan an den Start. Das vierte Modell seiner Art setzt auf reinen Elektroantrieb. Mit knapp 2.000 PS ist dieser Supervan so leistungsstark und schnell, aber auch so sauber wie nie zuvor. Als Basis nutzt Ford den eben erst vorgestellten Ford E-Transit Custom.

Als idealen Antriebsstrang-Spender würden wir den Ford Mustang Mach-E ausmachen. Was mit dessen Technik machbar ist, hat Ford schon beim Mustang Mach-E 1400 gezeigt. Ein entsprechend ausgestatteter neuer Supervan dürfte auch beim Hillclimb in Goodwood ein gute Figur machen.