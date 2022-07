Dieser Tage wirkt es ja fast schon sarkastisch, eine limitierte Variante eines Elektroautos auf den Markt zu bringen. Mit Blick auf die Lieferketten, Teileversorgung und Produktionskapazitäten sind ja so gut wie alle Modelle mindestens unfreiwillig nur noch in limitierter Stückzahl verfügbar. Honda hält das aber nicht davon ab, eine Sonderedition des kleinen Honda e an den Start zu bringen, für dessen Marketing kein Geringerer als F1-Weltmeister Max Verstappen verpflichtet wurde. Viel Prominenz für wenig Auto denken Sie? Von wegen – die Limited Edition, die keinen weiteren Eigennamen trägt, ist mit nur 50 Einheiten für Europa die exklusivste Ausführung des kleinen Stromers, die es je gab.

Diesen Umstand will Honda mit 41.900 Euro entlohnt wissen, was gemessen an einem vollausgestatteten Serienmodell (42.150 Euro) gar keinen so exklusiven Preis-Aufschlag bedeutet. Allerdings hebt sich die Spezial-Variante auch nicht durch besonders viele Merkmale ab. Exklusiv sind der Lack (Premium Crystal Red Metallic) mit den schwarzen Akzenten und die komplett schwarz lackierte Version der 17-Zöller, die am Serienmodell sonst auch helle Stellen aufweisen. Kenner identifizieren zudem den schwarzen "Honda e"-Schriftzug am Heck als Alleinstellungsmerkmal.

Mehr Leistung und viel Ausstattung im Paket

Als Ausstattungsniveau wählen die Japaner das 4.150 Euro teure "Advance"-Paket. Damit ziehen neben der Sitzheizung unter anderem ein Parkpilot, kamerabasierte Außenspiegel, getönte Scheiben, ein Panorama-Glasdach, LED-Scheinwerfer, ein Innenspiegel mit Kamerasystem, Keyless-Go und die große Display-Front im Cockpit ein. Außerdem klettert die Leistung von 136 auf 154 PS. Bis zu 220 Kilometer Reichweite verspricht der Hersteller dem 35,5-kWh-Akku zu entlocken, per CCS-Stecker wird mit maximal 56 kW Leistung geladen.

Ab dem 29. Juni 2022 ist die limitierte Sonderedition beim Händler bestellbar. Ob Sie sich wegen der geringen Stückzahl besonders beeilen müssen? Vielleicht, obgleich der sympathische Retro-Stromer kein astreiner Verkaufsschlager ist – zumindest in Deutschland. Gerade mal 1.256 Exemplare gingen im gesamten Jahr 2021 an Kunden in der Bundesrepublik. Wobei die 50 Sondermodelle ja nicht nur für unseren, sondern eben den gesamteuropäischen Markt gedacht sind.