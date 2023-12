Honda stellt auf der CES in Las Vegas ein neues E-Auto vor. Die keilförmige Studie zielt dabei in eine Richtung: Ab 2040 werden nur noch Brennstoffzellen- und batterieelektrische Autos verkauft.

Honda feiert auf der CES 2024 die Premiere seiner neuen weltweiten E-Auto-Reihe. Der erste Teaser des Honda zeigt scharfe Kanten, einen ausgeprägten Überhang samt üppiger Spoilerlippe und aerodynamisch verkleidete Räder. Außerdem ist eine tief in die Haube gezogene Windschutzscheibe zu sehen, die in die keilförmige Front bis über die Radhäuser hinausragt. Konkretere Informationen gibt es bislang nicht, denn Honda hüllt sich derzeit noch in Schweigen. Daten, Technik, Maße? Fehlanzeige. Nicht einmal der Name ist bekannt.

Die Infos, die der Autohersteller liefert, sind eher grundsätzlicher Natur. So möchte Honda den Rückstand zur Konkurrenz in Sachen E-Mobilität aufholen und das Konzept soll den Weg bereiten, um bis 2050 komplett CO₂-neutral zu wirtschaften. Angesichts dessen setzt Honda bis 2040 auf die vollständige Elektrifizierung des Antriebs und möchte nach 2039 weltweiten nur noch Brennstoffzellenfahrzeuge und Elektroautos verkaufen.

Die neue E-Auto-Reihe, für die das Concept Car der CES den Auftakt bildet, folgt auf den e:Ny1, den Honda seit diesem Jahr im Programm hat. Er ist aktuell Hondas einziges Fahrzeug mit E-Antrieb, denn der kompakte Honda e wurde 2023 nach vier Jahren ohne Nachfolger eingestellt.

Alle Bilder zum e:Ny1 finden Sie oben in der Galerie.