2024 bringt Honda in den USA seinen ersten rein elektrisch angetriebenen SUV auf den Markt. Der wird unter dem Namen Prologue antreten. Jetzt gibt es ein erstes Teaserbild.

Spätestens im Jahr 2040 möchte der japanische Autobauer Honda in Nordamerika nur noch rein elektrisch angetriebene Autos verkaufen. Den Startschuss zu dieser Elektroauto-Offensive gibt Anfang 2024 der elektrisch angetriebene SUV Prologue, von dem bislang kaum mehr als der Name bekannt ist.

Damit der Prologue, wenn er dann kommt, den Kundenwünschen entspricht, versucht der Autohersteller in einer breit angelegten Kampagne, schon seit Mitte 2021 potenzielle Kunden auf das neue Fahrzeug einzustimmen. Honda verspricht bereits jetzt, dass der Prologue eine hervorragende Funktionalität und ein überzeugendes Packaging bieten wird.

Ein erstes Teaserbild veranschaulicht, was die Kundschaft erwartet. Der Prologue zeigt eine typische SUV-Linie mit bulligem Unterbau und filigranem Greenhouse. Die Front mit den LED-Schlitzscheinwerfern lehnt sich an den Honda E an. Große Leichtmetallfelgen und eine Rundumbeplankung sorgen für den robusten Auftritt. Auf dem Dach ist eine integrierte Reling auszumachen.

EV-Plattform von GM

Parallel zum Honda Prologue wird 2024 auch ein elektrisch angetriebener SUV der Honda-Luxus-Tochter Acura angeboten. Beide Modelle bauen auf der von GM entwickelten EV-Plattform Ultium auf. Eine entsprechende Vereinbarung hatten die Japaner mit GM bereits im März verkündet. Die Ultium-Plattform nutzt GM bereits für zahlreiche Fahrzeuge vom Kompaktmodell über SUV bis hin zu großen Pickups. Sie bietet im Hummer bis über 1.000 PS Leistung und erlaubt eine Batterie-Skalierung von 50 bis 200 kWh.

Honda plant außerdem, in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts eine neue Serie von EV-Modellen auf den Markt zu bringen, die auf einer neuen e:Architecture basiert, wobei hier die Entwicklung von Honda geleitet wird.

Um die Zeit bis zum reinen Elektroantrieb zu überbrücken, will Honda noch mehr Modelle mit Hybridantrieb auf den nordamerikanischen Markt bringen.