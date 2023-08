Mit der Einführung der neuen Premium-Marke Ji Yue wollen der chinesische Technologiekonzern Baidu und der chinesische Autobauer Geely das Konzept der intelligenten Mobilität neu definieren und damit den Vorlieben technikorientierter Verbraucher in China nach autonomen Mobilitätslösungen gerecht werden.

Neben einem eigenen Vertrieb, Service und Marketing für den 01 will Ji Yue auch ein eigenes Ladenetzwerk in China für seine Modelle aufbauen. Der Ji Yue 01, das erste Modell der neuen Marke, soll im vierten Quartal 2023 in China auf den Markt kommen. Geely steuert dabei seine bekannte Sustainable Experience Architecture (SEA) sowie seine Fertigungskompetenz bei. Baidu bringt seine Expertise und Technologien aus den Bereichen Connectivity, Künstliche Intelligenz und autonomes Fahren ein.

Bekanntes Modell unter neuem Namen

Beim Ji Yue 01 handelt es sich aber nicht um ein völlig neues Konzept. Bislang wurde der E-SUV als Robo-01 unter dem Label Jidu Auto angeboten. Jidu Auto hieß das Elektroauto-Joint-Venture von Baidu und Geely bislang. Geely hält daran 65 Prozent, Baidu die restlichen 35 Prozent.

Erste Eckdaten zum Ji Yue 01 liefert das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT), bei dem die Hersteller Daten für die Homologation hinterlegen müssen. Der E-SUV kommt auf eine Länge von 4,85 Meter, eine Breite von 1,99 Meter sowie eine Höhe von 1,61 Meter. Der Radstand wird mit drei Metern angegeben. Angeboten werden soll Antriebsvarianten mit einem und mit zwei Elektromotoren, die 200 respektive 400 kW Leistung (272 beziehungsweise 544 PS) an den Start bringen.

31 Sensoren, darunter zwei Lidar- und verschiedene Kamera-Systeme, füttern die Assistenzsysteme. Das Betriebssystem Apollo kommt von Baidu, für ausreichend Rechenleistung ist ein Qualcomm Snapdragon 8295 an Bord.