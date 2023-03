Noch vor seiner öffentlichen Präsentation zeigt Lynk & Co die ersten Bilder des 08. Der stattliche SUV wird allerdings kein reines Elektroauto, sondern mit einem Plug-in-Hybrid-Antrieb bestückt.

Lynk & Co ist – genau wie Volvo oder Polestar – eine Tochter des chinesischen Geely-Konzerns. Die Marke will sich preislich zwischen den teuren Schweden und den relativ günstigen Geely-Modellen positionieren. Das erste Modell 01 ist in Europa bereits ein Erfolg. Nun folgen Schritt für Schritt weitere Modelle mit der Ziffern-Nomenklatur, wie auch der Designchef der Geely-Gruppe Stefan Sielaff weiß:

Technische Komponenten dürfen die Lynk-&-Co-Modelle dabei gern auch aus der Volvo-Entwicklung nutzen. Das ist wohl auch beim kommenden Lynk & Co 08 so. Dessen Weltpremiere ist offiziell erst für den 25. März 2023 angekündigt. Doch schon jetzt gewähren die Chinesen einen ersten Blick auf das stattliche SUV im Volvo-XC60-Format.

Plug-in-Hybrid statt vollelektrisch

Dass der fünftürige Midsize-SUV allerdings auf einer rein elektrischen Plattform basiert, scheint sich nicht zu bestätigen. Denn der Grill an der Front ist kein Relikt aus alten Zeiten, sondern klares Zeichen dafür, dass sich dahinter ein Verbrennungsmotor verbirgt. Das ist naheliegend, denn auch Volvo setzt in dieser Gewichtsklasse von rund zwei Tonnen auf einen Plug-in-Hybrid.

Volvo bietet den XC60 derzeit sowohl als T6 AWD mit 350 PS Systemleistung an, als auch als T8 AWD mit 455 PS (System-Drehmoment: 709 Newtonmeter). Im Schweden reichen solch potente Leistungsdaten für Sprintwerte unterhalb von fünf Sekunden. Ob auch der Lynk & Co 08 über so viel Power verfügen darf, werden wir bald erfahren.

Designausblick auf nahe Zukunft

Eines dürfte Fans der chinesischen Marke gleich auffallen: Der Lynk & Co 08 ist viel mutiger und moderner gezeichnet als der 01, den es hierzulande bereits seit 2020 zu kaufen gibt. Ins Auge stechen besonders die zackigen LED-Scheinwerfer im Gabel-Design, die sich weit in den Kotflügel in Richtung der A-Säulen strecken.

Auch am Heck spannt sich eine gestrichelte LED-Leiste über die gesamte Breite aus. Dabei bleiben die Licht- und Reflektorflächen insgesamt sehr dezent. Auch die Türgriffe verstecken sich beim 08er in der Versenkung. Massiv ist dagegen das schwarze Design-Element unterhalb der Seitenspiegel, das stolz den Markennamen trägt. Schwarz abgesetzt sind auch die Radhäuser und das Dach, was den SUV optisch kleiner wirken lässt, als er eigentlich ist.