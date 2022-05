Mercedes-Boss Ola Källenius hatte bereits das erste reine Elektromodell aus dem Stall von Mercedes-AMG für 2025 angekündigt. Jetzt schiebt Mercedes-Designchef Gordon Wagener über Instagram ein Teaserbild für die erste Studie zum kommenden Elektrosportler nach.

High-Performance-E-Antrieb für AMG

Einen ersten Blick auf die elektrische Zukunft von AMG können Kunden am 19. Mai 2022 werfen, wenn Mercedes das Tuch von der Studie Vision AMG zieht. Typisch AMG soll auch dieses Modell mit Elektroantrieb allen Anforderungen nach einem High-Performance-Fahrzeug gerecht werden.

Als technische Plattform dient dem Elektro-AMG die Plattform AMG.EA, deren zentrales Element ein Axialfluss-Elektromotor ist. Dieses Motorkonzept zeichnet sich durch eine sehr hohe Leistungsdichte sowie sehr hohe Drehmomente aus. Um hier Top-Performance zu bieten, hat Mercedes vor Kurzem den englischen Axialmotor-Spezialisten Yasa gekauft.

Das erste Teaserbild zum Vision AMG zeigt eine ultraflache Karosserie, die in ihrer Linienführung an den Mercedes EQXX erinnert. Die hinteren Radläufe zeigen sich aber deutlich stärker ausgeprägt, die Dachlinie noch niedriger angesetzt. Das Abrisskantenkonzept am Heck deckt sich aber mit dem am EQXX. Der Elektrosportler dürfte als Zweitürer kommen.