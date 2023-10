In den 1950ern waren Kabinenroller von Messerschmitt legendär. Jetzt kommen die Kultmobile zurück – wahlweise mit Elektroantrieb.

Messerschmitt baut seit 2021 wieder Kabinenroller. Aber anders, als die Unternehmens-Website mit ihrer DE-Domain vermuten lässt, sitzen die Messerschmitt-Werke heute im spanischen Malaga.

Bekanntes Design

Formal hat sich seit den 1950ern quasi nichts verändert. Noch heute hält der Messerschmitt am traditionellen Design fest. Unter dem Froschgesicht vorn sitzen zwei zehn Zoll große Räder. Hinten steht der 2,95 Meter lange Kabinenroller auf einem einzelnen 14-Zoll-Rad (E-Version: Zwölf-Zoll-Hinterrad). Das Rückgrat bildet ein Stahl-Aluminium-Hybrid-Chassis.

Die beiden Passagiere im Messerschmitt sitzen traditionell hintereinander. Mit wenigen Handgriffen lässt sich in der Topversion das optionale Dach abnehmen und verwandelt den Kabinenroller in ein veritables Cabrio. Stauraum findet sich hinter dem Fahrersitz, in den Flanken sowie unter der Motorhaube. Wer mehr Platz braucht, kann die Rückbank herausnehmen. Das Handschuhfach ist zeitgemäß mit einem USB-Port bestückt. Die einstellbaren Schalensitze erlauben Fahrern von 1,50 bis 1,95 Meter eine passende Sitzposition.

Mit fünf kW auf 80 km/h

Neben einer Verbrenner-Variante, die mit bis zu 17 PS starken und 155 Kubikzentimeter großen Einzylinder-Viertaktmotoren von Piaggio bestückt werden kann, gibt es den Kabinenroller auch als KR-E mit Elektroantrieb. Im Heck des Dreirads sitzt dann ein fünf kW (6,8 PS) starker E-Motor, der den 195 Kilogramm schweren Messerschmitt auf bis zu 80 km/h beschleunigt. Der 220 Kilogramm schwere Verbrenner darf bis zu 90 km/h schnell rennen. Verzögerungsarbeit leisten drei Scheibenbremsen, die auch Energie zurückgewinnen. Die 72-Volt-40Ah-Batterie ermöglicht eine Reichweite von bis zu 60 Kilometern. Dann muss der Messerschmitt wieder für vier bis sechs Stunden an die Steckdose. Mit einer zweiten Batterie lässt sich die Reichweite verdoppeln.

Das aus Aluminium und GFK gefertigte Kleinstfahrzeug fällt in die Kategorie L5e. Zu haben ist der Elektro-Kabinenroller zu Preisen ab 17.900 Euro. Die Verbrenner-Variante startet bei 14.950 Euro.