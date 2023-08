Neighborhood Electric Vehicle (NEV) dienen in den USA zur Mobiltät in den abgeschlossenen Wohnvierteln. Der legendäre Buggy-Hersteller Meyers Manx hat mit dem Resorter NEV jetzt in Pebble Beach sein eigenes Nachbarschaftsvehikel vorgestellt. Und das basiert natürlich auf dem bekannten Buggy-Konzept.

Bei 40 km/h wird abgeregelt

Anders als seine Schwestermodelle tritt der Resorter als Viersitzer an. Den nötigen Bauraum dafür schafft ein verlängerter Radstand. Den Antrieb übernehmen zwei Elektromotoren, Energie liefert eine Lithium-Ionen-Batterie. Daten zu beiden Komponenten nennt Meyers Manx nicht. Klar ist aber, dass der Resorter als NEV auf maximal 25 mph (umgerechnet rund 40 km/h) gedrosselt ist. Die Beschleunigung bis dahin soll aber beeindruckend sein.

Entwickelt wurde der Resort NEV parallel zum Meyers Manx 2.0 EV, ebenfalls mit Elektroantrieb. Entsprechend baut er auch auf einem Aluminium-Monocoque auf, verfügt über eine LED-Beleuchtung, eine klappbare Windschutzscheibe sowie ein abnehmbares Dach. Die Klimaanlage kommt erst zum Zuge, den die optional verfügbaren Türen eine abgeschlossene Kabine formen.

Die Nähe zum Manx 2.0 schlägt sich aber auch im Preis nieder. Der unlimitierte Elektro-Buggy kostet ab 74.000 Dollar (umgerechnet rund 68.000 Euro), das Nachbarschaftsvehikel ist ab 49.000 Dollar (umgerechnet rund 45.000 Euro) zu haben.

Das ideale Spielfeld für den Resorter NEV sieht Meyers Manx als Cruiser an Strandpromenaden oder als Transferfahrzeug für Luxusresorts – optional gibt es dazu eine Hängerkupplung für den Gepäcktransport.