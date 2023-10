Nissan bringt in den kommenden Wochen verschiedene Hyper-Konzept-Modelle. Den Auftakt macht eine bislang nur virtuell vorgestellte elektrische SUV-Studie, die einen nachhaltigen, urbanen Mobilitätsansatz verfolgt.

Der Nissan Hyper Urban zeigt, wie sich der japanische Autohersteller einen kommenden Großstadt-SUV mit rein elektrischem Antriebskonzept vorstellen könnte. Virtuell wurde die Studie bereits jetzt vorgestellt; als habhaftes Concept Car steht sie demnächst auf der Japan Mobility Show 2023 in Tokio.

Zeigt Kante, aber fügt sich ein

Der Hyper Urban setzt auf eine extrem kantig gezeichnete Karosserie mit SUV-typisch kräftigem Unterbau und filigranem Greenhouse. Nissan verspricht eine hohe aerodynamische Effizienz und will das Design als sportlich verstanden wissen. Die zitronengelbe Karosserie verändert ihre Farbgebung je nach Lichteinfall und soll so die Aufmerksamkeit auf sich lenken, aber gleichzeitig mit der urbanen Umgebung verschmelzen. Breite Reifen machen den sportlichen Look komplett und vereinen robuste Dynamik mit urbaner Ästhetik.

Typisch Concept Car ist das Flügeltür-Konzept, bei dem die vorderen Portale nach vorn oben und die hinteren nach hinten oben öffnen. Auf eine B-Säule wird für einen leichteren Innenraumzugang verzichtet. Inspiriert von kaleidoskopischen Dreiecken, können die Instrumententafel und das Display an die Stimmung des Besitzers angepasst werden. Außerdem lassen sich die Vordersitze umklappen und in die Rücksitze integrieren, sodass unter dem großen Glasdach Liegesitze entstehen. Ausklappbare Bildschirme sorgen in der Pausen- und Entspannungsphase für Unterhaltung.

Für Updates zu haben

Dem Thema Nachhaltigkeit begegnet Nissan mit Update-Möglichkeiten für die Soft- und auch die Hardware an Bord. So kann beispielsweise der Innenraum mit einer neuen Instrumententafel aufgefrischt werden, die den neuesten Technologien und Trends entspricht. Neue Software kommt natürlich "over-the-air" ins Auto.

Der nicht näher spezifiziert Antrieb agiert rein elektrisch, wobei sich der Hyper Urban voll in das elektrische Ökosystem einer Stadt einbringt. Durch seine V2H-Funktion (Vehicle-to-Home) vernetzt er sich mit dem eigenen Haus. Mithilfe der V2G-Funktion (Vehicle-to-Grid) können die Besitzer überschüssigen Strom in das Netz einspeisen. Gesteuert wird das intelligente Lademanagement-System mit künstlicher Intelligenz.