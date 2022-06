Wie andere Kleintransporter aus dem Stellantis-Konzern auch tritt der Peugeot Expert ab September 2022 mit einem Wasserstoff-Antriebskonzept an. Das kündigten die Franzosen jetzt an.

Nach dem Opel Vivaro-e Hydrogen hatte der Stellantis-Konzern im Mai 2021 den nächsten Kleintransporter mit dem ungewöhnlichen Wasserstoff-Antrieb vorgestellt: Der fast baugleiche Peugeot E-Expert Hydrogen ist mit demselben Elektro-Wasserstoff-Plug-in-Hybrid-Strang ausgerüstet und kombiniert demnach eine Brennstoffzelle, in der Wasserstoff in elektrische Energie umgewandelt wird, mit einer 10,5 Kilowattstunden großen Lithium-Ionen-Batterie und einem Elektromotor.

Höchstens 136 PS und 260 Nm stark

Beide Nutzfahrzeug-Modelle basieren auf der EMP2-Plattform des Konzerns und bringen ihre Antriebskomponenten folgerichtig an denselben Stellen unter. Die drei insgesamt 4,4 Kilogramm fassenden Tanks befinden sich im Unterboden und speisen die unter der Frontklappe untergebrachte Brennstoffzelle mit Wasserstoff. Dort sitzen auch der 11-kW-Onboard-Lader sowie der 100 kW / 136 PS und maximal 260 Newtonmeter liefernde Permanentmagnet-Elektromotor, der auf die Vorderräder wirkt.

Die Kraft verwaltet ein automatisches Getriebe. Über einen Fahrmodus-Schalter lassen dich die drei Abstimmungen Eco (maximal 60 kW / 82 PS und 190 Newtonmeter), Normal (bis zu 80 kW / 109 PS und 210 Newtonmeter) oder Power (volle Leistung und höchstmögliches Drehmoment) wählen. Während ein Wasserstoff-Tankvorgang – die drei Wasserstofftanks, die sich unter dem Boden befinden, bieten eine Gesamtkapazität von 4,4 Kilogramm bei einem Druck von 700 bar – in drei Minuten erledigt sein soll (die Klappe befindet sich hinten links), dauert eine komplette Akkuladung wegen des recht schmalbrüstigen Onboard-Laders etwa eine Stunde. Die Batterie soll etwa 50 Kilometer zur nach WLTP ermittelten Gesamt-Reichweite von 400 Kilometern beisteuern.

Die Energiequelle hängt von der Fahrsituation ab

Ihre Energie zieht sich die E-Maschine vorrangig aus der Brennstoffzelle, etwa bei gleichmäßigem Tempo. In bestimmten Fahrsituationen kommt jedoch der Akku ins Spiel, der sich in der Fahrerkabine unter den Sitzen befindet. Beim Anfahren und bei niedrigen Geschwindigkeiten fährt der Peugeot E-Expert Hydrogen komplett batterieelektrisch. Beim Beschleunigen, Überholen oder Bergauffahren zieht sich der E-Motor seinen Strom dagegen aus beiden Energiequellen. Beim Rekuperieren (die beiden Stufen lassen sich per Tastendruck wählen) speist er die gewonnene Energie in den Lithium-Ionen-Akku.

Wie das Opel-Pendant wird es den Peugeot E-Expert Hydrogen in zwei Längen (4,95 und 5,30 Meter) geben; allerdings bietet Peugeot seinen Wasserstoff-Transporter nur in der geschlossenen Variante mit zwei Schiebetüren an. Das Platzangebot in der stets zweisitzigen Fahrerkabine sowie im Ladeabteil (bis zu 6,1 Kubikmeter) entspricht den Werten der Verbrenner-Versionen, genau wie die Anhängelast von einer Tonne. Die maximale Zuladung liegt etwas niedriger (1.000 statt 1.275 Kilogramm) als bei den Diesel- sowie der reinen Elektro-Variante. Die maximale Anhängelast wird ebenfalls mit 1.000 Kilogramm angegeben. Das Fahrwerk zeigt sich zudem angepasst, unter anderem mit einer um 40 Millimeter erhöhten Bodenfreiheit.

Produziert in Valenciennes, umgebaut in Rüsselsheim

Das Brennstoffzellen-Nutzfahrzeug gibt sich unter anderem durch einen spezifischen Kühlergrill sowie ein "E-Expert Hydrogen"-Monogramm am Heck zu erkennen und rollt stets auf 17-Zoll-Rädern. Zur Serienausstattung gehören ferner eine manuelle Klimaanlage, ein Sieben-Zoll-Touchscreen mit eigenen Grafiken, TomTom-Navigation samt Apple Carplay- und Android Auto-Konnektivität sowie ein analoges Kombiinstrument mit einer angepassten Farbmatrix.

Der Peugeot E-Expert Hydrogen kommt ab September 2022 auf den Markt, wird professionellen Kunden in Frankreich und Deutschland aber anfangs nur per Direktvertrieb angeboten. Eine Zwei-Staaten-Lösung wählte der Stellantis-Konzern auch bei der Produktion: Die Autos rollen zuerst im französischen Valenciennes vom Band und werden dann in Rüsselsheim, wo sich Opel federführend um Entwicklung und Produktion der Brennstoffzellen-Transporter kümmert, um die Wasserstoff-Komponenten ergänzt. Preise nennt Peugeot bislang nicht.