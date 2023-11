Dazu ist Rimac eine Kooperation mit Ionity eingegangen, die es erlaubt, in ganz Europa an den Schnellladesäulen kostenlos Strom zu zapfen. An den 350-kW-Ladern ist die 120-kWh-Batterie in 25 Minuten auf bis zu 80 Prozent geladen. Wer darüber hinaus auch die "Geburtsstätte" seines Nevera besuchen will, findet auf dem neuen Rimac-Campus zunächst sechs Ladestationen, die für die Öffentlichkeit freigegeben sind, weitere folgen.

Vom rund zwei Millionen Euro teuren Rimac Nevera gibt es lediglich 150 Exemplare. Der Sportwagen verfügt über eine Reichweite nach WLTP von 490 Kilometer und über eine maximale Ladeleistung von 500 kW. Die Ionity-HPC-Lader, HPC steht für High Power Charging, sind indes nur für maximal 350 kW ausgelegt.

In den Genuss des kostenlosen Ladens kommen auch die Besitzer der zwölf zusätzlichen Nevera-Sondermodelle, die anlässlich diverser Rekord-Fahrten aufgelegt wurden. Wie das Serienmodell verfügen Sie über einen Antriebsstrang, der 1.914 PS sowie 2.360 Newtonmeter Drehmoment bewerkstelligt. Derart potent, rennt der Sportwagen auf 412 km/h – außerhalb der Rennstrecke ist er auf 352 km/h gedrosselt.

Übrigens: An Rimac sind Kia sowie Porsche beteiligt, in einem Joint Venture baut und entwickelt Rimac zusammen mit Porsche auch ein neues elektrisches Bugatti-Modell.