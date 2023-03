Der chinesische Autohersteller Hongqi wollte mit seinen Modellen der neuen "S"-Serie ins schnell wachsende Segment der Ultra-Luxus-Elektrosportwagen einsteigen. Helfen sollten dabei als Entwicklungspartner Silk EV aus Italien sowie als Produktionspartner FAW aus China. Das entsprechend Joint-Venture wurde bereits im Februar 2021 vertraglich besiegelt. Die Investitionen in das Gemeinschaftsunternehmen sollen bei über einer Milliarde Euro liegen.

Chinesen wollen nicht mehr

Damit die Hongqi S-Modelle auch adäquat aussehen, zeichnete Ex-VW-Chefdesigner Walter de Silva sie. Als weiterer Partner für die Chassis-Entwicklung war noch Dallara mit an Bord. Die Hongqi-Elektrosportwagen sollten aber nicht auch China beschränkt bleiben, sondern perspektivisch weltweit angeboten werden. Als erstes Modell dieser Serie war das Ultra-Luxus-Hyperauto S9 geplant. Der Hongqi S9 sollte in der Region Emilia-Romagna, wo Silk EV seinen Hauptsitz hat, das Laufen lernen. Auch die Produktion sollte in Italien in einer neuen Fabrik erfolgen. Neben einer Produktionsanlage war am Standort Italien auch ein Forschungs- und Entwicklungszentrum geplant.

Daraus wird jetzt wohl nichts mehr, denn FAW hat sich aus dem Projekt zurückgezogen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet, plant FAW nicht mehr mit einer Produktion in Italien. Auch haben sich wohl die Chinesen komplett aus dem Projekt zurückgezogen. Gegen die verbliebene Silks Sports Car Company, die sich im Besitz einer Dubliner Firma befindet, die wiederum nur einem einzigen Aktionär gehört, dessen Spuren sich im Steuerparadies Cayman Islands verlieren, wird von den italienischen Finanzbehörden bereits wegen möglichen Subventionsbetrug ermittelt.

Hongqi S9-Studie in Shanghai vorgestellt

Der 2021 auf der Shanghai Auto Show präsentierte Hongqi S9 orientiert sich stark an die auf der IAA 2019 präsentierten S9-Studie. Als weitere Varianten wurden bereits ein S7 und ein S5 sowie zwei weitere nicht spezifizierte Modelle genannt. Der Hongqi S9 sollte zunächst mit einem Plug-in-Hybrid-Antriebsstrang kommen und später dann als reine Elektroversion. Das China-Konzept ist wie bereits das IAA-Konzept mit einem 4,0-Liter-V8-Benziner in Kombination mit einem Hybridsystem mit einer Gesamtleistung von 1.400 PS bestückt. Der S9 sollte in 1,9 Sekunden von Null auf 100 km/h spurten können und über 400 km/h schnell sein. Als Preis wurden rund 1,4 Millionen Dollar genannt.