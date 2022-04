In den USA dürfen Teslas vollautonom und langsam zu ihrem Fahrer fahren. Der so genannte Smart-Summone-Mode ist für seine Fehler bekannt. Jetzt hat dabei ein Model X auf einem Rollfeld ein Flugzeug gerammt.

Smart Summon heißt wortwörtlich übersetzt "intelligente Beschwörung" – sinngemäß passt "cleveres Herbeiwinken" besser. Tesla nennt so die Funktion, mit denen ein Fahrer sein Auto aus der Ferne vollautonom zu sich kommen lassen kann. Dies ist vor allen Dingen für große Parkplätze gedacht. Die Entfernung darf nicht zu groß sein und das Auto fährt höchstens mit Schrittgeschwindigkeit. Zugelassen ist diese Funktion bisher nur in Teslas Heimatland USA – mit gutem Grund: Im Internet kursieren zahllose Fotos und Videos, auf denen die Nutzer zeigen, wie Teslas im Smart-Summon-Modus versagen. Beispielsweise kommen sie von der Straße ab. Jetzt gibt es einen Überwachungskamera-Film, der zeigt, wie ein Tesla Model X (siehe Bildergalerie) im Smart-Summon-Modus ein kleines Flugzeug beiseiteschiebt.

Flugzeug auf Ausstellung gedreht

Der Vorfall hat sich während einer Ausstellung des aus der im Nordosten des US-Bundesstaates Minnesota gelegenen Stadt Duluth stammenden Flugzeugherstellers Cirrus Aircraft ereignet. Die Show selbst fand auf einem Flughafen in der US-Hauptstadt Washington statt. Beim Social-News-Aggregator Reddit hat ein Nutzer ein von einem Monitor abgefilmtes Video hochgeladen. Trotz der schlechten Bildqualität ist das Geschehen zu erkennen: Ein fahrerloser weißer Tesla Model X fährt langsam über den Flugplatz und hält direkt auf das Heck eines nigelnagelneuen Cirrus Vision Jets zu. Der siebensitzige Businessflieger ist mit dem Cirrus Airframe Parachute System (CAPS) ausrüstbar: Im Notfall soll ein riesiger Fallschirm das Flugzeug vor einem zu harten Absturz retten. Auf einen Angriff vom Boden waren die Flugzeugentwickler nicht eingestellt: Das Model X schiebt sich seelenruhig unter das Heck des Flugzeugs, wobei es das hintere Ende des Fliegers anhebt.

Teurer Vision Jet

Aber auch der Zusammenstoß führt nicht zu einem Anhalten des Tesla. Der fährt weiter und dreht das Flugzeug auf regennassem Untergrund spielend um etwas mehr als 90 Grad. Dann hält das Elektro-SUV kurz an, fährt wieder ein Stück und kommt endlich zum Stillstand. Der Tesla und das Flugzeug hatten bei dem Unfall keine Insassen und es gab in unmittelbarer Nähe auch keine Umstehenden. Somit gab es zum Glück keine Verletzten. Wie hoch der Schaden an Flugzeug und Auto ist, dazu gibt es bisher keine Angaben – optisch sieht der Vision Jet nicht stark beschädigt aus. Trotzdem könnte der Rumpf verzogen sein – die Untersuchung auf Schäden und eine eventuelle Reparatur sind sicher nicht günstig: Ein neuer Jet kostet zirka zwei Millionen Dollar (aktuell umgerechnet zirka 1,86 Millionen Euro).

Häme von Reddit-Nutzern – kein Kommentar von Elon Musk

Vom mitteilungsfreudigen Tesla-Chef Elon Musk gibt es bisher keinen Kommentar zu dem Vorfall. Tesla muss sich in den Reddit-Kommentaren wegen des Versagens seiner Smart-Summon-Funktion allerdings jede Menge Häme gefallen lassen. Zudem äußern einige Nutzer ihr Unverständnis darüber, wie jemand seinen Tesla autonom über eine Flugzeug-Ausstellung fahren lassen kann. In seinen Betriebsanleitungen weißt Tesla darauf hin, dass Nutzer der Smart-Summon-Technik die volle Verantwortung für ihr Fahrzeug tragen und die Fahrt des Autos permanent überwachen müssen.