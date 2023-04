Xpeng erweitert sein Modellangebot für den chinesischen Markt um den G6. Das SUV Coupé mit reinem Elektroantrieb tritt in der Kompaktklasse an. Präsentiert wurde der G6 auf der Shanghai Auto Show 2023.

Xpeng ist einer der chinesischen Autobauer, der den Sprung auf den europäischen Markt bereits geschafft hat. Darum lohnt auch der Blick auf neue Modelle der Chinesen für den Heimatmarkt, denn die könnten eines Tages europäischen Asphalt unter die Räder nehmen.

Neue Plattform für den G6

Jüngstes Xpeng-Modell ist das SUV Coupé G6, das auf der Shanghai Auto Show offiziell vorgestellt wurde. Der G6 ist das fünfte Elektromodell der Chinesen und das Erste, das auf der neuen Elektroplattform SEPA 2.0 aufbaut. Die bietet variable Radstände von 1,80 bis zu 3,20 Meter, eine 800-Volt-Architektur und damit Ladeleistungen von bis zu 480 kW sowie große Aluminium-Druckgussbauteile an Front und Heck. Die Batteriemodule sind im Fahrzeugboden integriert. Die neue Plattform soll allen Sicherheitsanforderungen der Märkte in China, Nordamerika und Europa entsprechen. Auf der neuen Plattform soll eine Vielzahl von unterschiedlichen Fahrzeug-Konzepten aufbauen. Konkret nennt Xpeng Limousinen, Coupés, Fließheck-Varianten, Kombis, SUV, MPV und Pickups.

Der G6 kommt auf eine Länge von 4,75 Meter, eine Breite von 1,92 Meter sowie eine Höhe von 1,65 Meter, was ihn in die Kompaktklasse und ziemlich genau auf Augenhöhe mit dem Model Y" itemprop="name" />Tesla Model Y einordnet. Der Radstand wird mit 2.890 Millimeter gelistet.

Mit Hinterrad- und Allradantrieb

Das Antriebsportfolio umfasst Versionen mit Allradantrieb und mit Hinterradantrieb. Die Hinterradantriebsversionen setzen auf einen E-Motor an der Hinterachse, der es auf 218 kW und 440 Nm Drehmoment bringt. Die Allradversion kombiniert einen zweiten, 140 kW starken Motor an der Vorderachse zu einer Gesamtleistung von 358 kW und 660 Nm. Die Höchstgeschwindigkeit ist in allen Fällen auf 202 km/h limitiert. Die maximale Reichweite wird nach chinesischem Standard mit bis zu 755 Kilometer angegeben. Aber auch die Basisversion soll es auf bis zu 590 Kilometer bringen. In nur zehn Minuten soll der G6 Strom für 300 Kilometer nachladen können. Die Batterien, für das Basismodell als Lithium-Eisen-Phosphat-Version, kommen von Zulieferer CALB. Die weiteren Versionen setzen auf NMC-Energiespeicher. Kapazitäten werden noch nicht genannt. Für die Top-Ausstattungsvarianten kündigt Xpeng zahlreiche autonome Fahrfunktionen an.

Formal bleibt das knapp zwei Tonnen schwere Elektro-SUV-Coupé nah an der bekannten rundlichen Xpeng-Linie. Über die Front zieht sich ein schmales LED-Lichtband, das sich am Heck wiederholt. Das hintere Fenster wirkt extrem flach und zeigt sich von einem Dachkantenspoiler beschirmt. Am Heck sitzt zudem ein ausfahrbarer Spoiler. Über den Passagieren breitet sich ein riesiges Panoramaglasdach aus. Insgesamt erinnert der G6 ein wenig an den Porsche Macan. Der Luftwiderstandsbeiwert cW soll bei 0,248 liegen. In den Radläufen stecken je nach Version 18-Zoll-Felgen mit 235/60er-Reifen oder 20-Zöller mit 255/45er-Pneus.

Reduziertes Cockpit

Im fünfsitzigen Innenraum lassen sich die belüfteten und beheizten Vordersitze zu einer ebenen Liegefläche umlegen. Fahrer und Beifahrer werden von einer breiten Mittelkonsole, die induktive Ladeschalen sowie Cupholder integriert, separiert. Die wenigen Bedienelemente verteilen sich auf Funktionstasten am unten abgeflachten Zweispeichen-Lederlenkrad sowie einen 15 Zoll großen Touchscreen auf der Armaturentafel. Den Fahrer informiert zudem ein digitales Kombiinstrument.

In China soll der Xpeng G6 noch im ersten Halbjahr 2023 auf den chinesischen Markt kommen. Als Preise werden umgerechnet rund 32.000 bis 39.800 Euro genannt.