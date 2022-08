Große Tech-Konzerne wie Apple zeigen ihre Neuheiten und Visionen meist auf eigenen Events anstelle von Messen. Die ungeteilte Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit ist ihnen so gewiss. Auch das chinesische Unternehmen Baidu, Betreiber der größten Suchmaschine im Reich der Mitte, verfolgt diese Strategie. Auf der "Baidu World 2022" wurde auch ein neues Auto vorgestellt.

Der Apollo RT6 ist ein autonom fahrender Van, der in erster Linie für den Einsatz in Taxi- und Shuttle-Flotten konzipiert wurde. Bis zu vier Fahrgäste sollen im RT6 Platz finden. Den Raum, der in herkömmlichen Autos für das Cockpit verwendet wird, könnte je nach Konfiguration ein Entertainmentmonitor oder eine Spielkonsole einnehmen

Autonom nach Level 4

Ein Lenkrad und Pedale, mit deren Hilfe ein Fahrer im Notfall selbst die Kontrolle übernehmen kann, fahren bei Bedarf aus. Es handelt sich also um ein Fahrzeug für das autonome Fahren nach Level 4. Sensoren, die für die Orientierung des selbstfahrenden Autos im öffentlichen Straßenverkehr nötig sind, hat Baidu im Dach des RT6 (Roboter Taxi, sechste Generation) zusammengefasst. Zudem nutzen selbstfahrende Autos auch hochauflösende Navigationskarten.

Das beschränkt das Einsatzgebiet der Robo-Taxis noch auf die entsprechend digitalisierten Gebiete, zumindest wenn der Computer das Steuer übernimmt. Der Baidu-eigene Ride-Hailing-Dienst Apollo Go, in dessen Rahmen autonome Autos eingesetzt werden, operiert aktuell in Teilen der chinesischen Metropolen Guangzhou, Peking, Shanghai und Shenzen. Baidu plant, auf absehbarer Zeit mehrere zehntausend autonom fahrende Autos in China auf die Straße zu bringen. Skalierungseffekte helfen dann auch, die Preise zu senken. Exportpläne wurden nicht erwähnt.