Mit der Fahrzeugart Kombi verbinden immer noch wenige Menschen sportliche Autos mit viel Leistung. Und das noch weniger, wenn sie den Begriff BMW M3 hören. Aber die Bayern entschieden sich für die Modellreihe G81 erstmals einen echten M-Kombi auf den Markt zu bringen. Premiere feierte der BMW M3 Touring auf dem Goodwood Festival of Speed im Juni 2022.

Eine Steilvorlage für AC Schnitzer: Die Aachener pumpen den M3 noch weiter auf. Bis zu 610 PS leistet der getunte Kombi. Serienmäßig kommt der Biturbo-Reihensechszylinder auf 510 PS. Das maximale Drehmoment steigert Schnitzer gegenüber der Serie von 650 Nm auf 750 Nm. Das bekommt der Kunde, wenn er sich für das Paket "Leistungssteigerung Step II" entscheidet.

Endblenden aus Karbon für den M3 Touring

Zusätzlich liefert AC Schnitzer noch den Sport-Nachschalldämpfer mit Endblenden aus Carbon. Links und rechts ragen dann zwei dicke Endrohre aus dem Heck des Kombis. Die Auspuffanlage soll für einen kraftvolleren und sportlicheren Sound des M3 sorgen. Außerdem verspricht der Edeltuner einen besseren Abgasdurchsatz. Preislich verlangt AC Schnitzer 9.882 Euro für das Upgrade.

Etwas günstiger ist das Alternativ-Paket des Tuners, das kostet lediglich 5.892 Euro. Dafür ist im Paket "Step I" auch der Schalldämpfer nicht enthalten. Entscheidet sich der Käufer dafür, gibt es 590 PS und ebenfalls 750 Nm an maximalem Drehmoment. Wichtig für eine sportlichere Optik ist das Tieferlegen des Autos. Das gibt es jedoch nur an der Vorderachse des M3 Touring.

Mit den neuen Fahrwerksfedern bringt Schnitzer die BMW-Karosserie um 20 bis 25 Millimeter näher an die Straße. Hinten bleiben die Serienfedern verbaut. Der Käufer kann sich auch für das RS-Gewindefahrwerk von der Tuningschmiede entscheiden. Mit einer stufenlosen Tieferlegung und eine einstellbare Zug- und Druckstufe lässt sich der Touring individueller konfigurieren.

M3 rollt auf 20-Zöllern

Das dunkle Grün steht dem M3 Touring. Für die Räder gibt es verschiedene Felgen-Farben, die in Kombination mit der Außenfarbe harmonieren. Die 20-Zöller sind entweder in Silber-Anthrazit oder in Anthrazit-Silber erhältlich. Vorne sind die Reifen 285 Millimeter breit und hinten messen sie sogar 295 Millimeter. Die Leichtbau-Schmiedefelgen versprechen weniger Gewicht und tragen zu einer verbesserten Performance teil.

Stichwort Performance: Die steigert AC Schnitzer dank diverser Aerodynamik-Anpassungen. Zum einen soll der Frontsplitter 40 Kilogramm mehr Abtrieb generieren. Der Spoiler bleibt unlackiert und setzt am Power-Kombi auch einen optischen Akzent. Die zwei Designelemente auf der Motorhaube, weitere Verzierungen am Kotflügel und an den Seitenschwellern heben den Schnitzer-M3 vom Serien-BMW ab. Der Dachheckspoiler sorgt für 20 Kilogramm mehr Anpressdruck.

Den Fahrerfußraum peppt AC Schnitzer mit einer Alu-Pedalerie samt Fußstütze aus Aluminium auf. Ebenfalls kann der iDrive-Controller mit einem Alu-Cover versehen werden. Das Sportlenkrad überziehen perforiertes Nappaleder und schwarzes Alcantara. Die Schaltwippen aus Aluminium samt AC-Schnitzer-Logo stechen ins Auge und runden den sportlichen Power-Kombi auch im Inneren ab.