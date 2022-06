Tuner G&B Design aus Recklinghausen trägt dick auf – zumindest wenn es um den Audi RS6 geht, der mit einem neuen Bodykit satt in die Breite wächst.

Die Truppe rund um Bora Yilmaz haut mit ihrem neuen Umbau für den Audi RS6 der Generation C7 erneut einen raus – und zwar einen ganz Dicken. Im Vergleich zum Serien-RS6 verbreitert das neue Aerodynamic-Kit den Audi auf beiden Seiten – vorne wie hinten – um satte acht Zentimeter. Nach Angaben von G&B Design dürfte der Audi damit der weltweit breiteste RS6 sein, der es hierzulande legal auf die Straße schafft – denn der 6XTM getaufte Umbau kommt mit Gutachten. Und das gilt nicht nur für den RS6, sondern für alle A6 Avant des Baumusters C7 aus den Baujahren 2011 bis 2018.

Rundum alles neu

Zum 6XTM-Paket gehört eine neue Motorhaube, die mit zahlreichen Kiemen für eine bessere Entlüftung des Motorraums sorgt und auch optisch auf dicke Hose macht. Flankierend führen neue Kotflügel zum gewünschten Breitenwachstum. Abgerundet wird die geänderte Front durch eine komplett neue Schürze mit modifizierter Spoilerlippe, die zusammen mit dem Original-Kühlergitter zudem die Optik des C7 an den aktuellen C8 anpasst. Verbreiterte Seitenschweller-Verkleidungen mit kleinen Winglets vor den Hinterrädern leiten das Auge weiter zu den hinteren Seitenteil-Verbreiterungen, die zusammen mit entsprechenden Türaufsätzen für den dicken Hintern des A6 sorgen. Die Heckansicht prägen die Entlüftungskiemen in den verbreiterten Seitenteilen sowie die neue Breitbauschürze, die das Audi-Vier-Ringe-Signet mit vier ovalen Auspuffendrohrblenden und einem im zweiteiligen Diffusor integrierten Audi-Logo gleich doppelt spielt. Abgerundet wird der Umbau durch einen großen Dachkantenspoiler. Auf Wunsch liefert G&B alle Anbauteile auch in Carbon. Die Abdeckungen für die Außenspiegel sind immer aus diesem Verbundwerkstoff gefertigt. Zu haben ist das Bodykit zu Preisen ab 9.490 Euro.

Weil sich die Serienräder in den großen Radhäusern verlieren würden, legt G&B auch hier nach. Verbaut werden Schmiedefelgen aus dem hauseigenen Jäger-Programm. Rundlinge im Format 12x21 Zoll kombiniert der Tuner mit Reifen der Dimension 325/25 rundum. Auch das ist echt breit.