Mercedes-Benz ist eine Premiummarke, deren Autos teurer sind als die vieler anderer Hersteller. Das wollen die Stuttgarter in Zukunft weiter zelebrieren und wollen mehr Luxusautos als Modelle für den Massenmarkt anbieten.

Beim Zubehör für die Elektroautos wird dieser Weg aber nicht im gleichen Maße verfolgt. Das zeigt der Preis einer neuen Wallbox, die ab April 2022 im Zubehör erhältlich sein wird. Mit 990 Euro liegt die Mercedes-Banz Wallbox, die für Ladeleistungen von bis zu 22 kW ausgelegt ist, im Wettbewerbsumfeld. Eine Drosselung auf 11 kW ist bei der Installation der Wallbox möglich, auch um die KfW-Förderung (die aufgrund leerer Töpfe bereits beantragt worden sein muss) einzustreichen.

Zugang per App oder RFID-Karte

Per Kabel oder Wi-Fi lässt sich die Wallbox mit dem Internetanschluss des Hauses verbinden. Dann kann man Ladevorgänge beispielsweise über eine App steuern. Zudem lassen sich auch die einzelnen Ladevorgänge auslesen. Der Nutzung durch Unbefugte beugt die Wallbox per Freischaltung über die App oder eine RFID-Karte vor. So lassen sich zum Beispiel mehrere Familienmitglieder für den Zugang freischalten.

Ein sechs Meter langes Ladekabel mit Typ-2-Stecker ist fest mit der Wallbox verbunden. Man muss also nicht jedes Mal das Ladekabel des Autos aus dem Kofferraum holen, um den Plug-in Hybriden oder das Elektrofahrzeug anzuschließen.