Volvo stattet inzwischen all seine Neuwagen mit einem Infotainment-System auf Basis von Android Automotive (Google) aus. Seit Mai 2022 verfügen auch die Mittelklassemodelle S60 und V60 sowie das SUV-Flaggschiff XC90 über die Software-Plattform, die zuvor im elektrisch angetriebenen XC40 Recharge des schwedischen Autobauers Premiere feierte.

Mit Android Automotive zieht auch Google Maps als Navigations-App ins Auto ein. Sie bietet Vorteile bei der Berechnung von Routen mit Echtzeit-Verkehrsinformationen. Schwarmdaten von unzähligen Mobiltelefonen helfen, relativ präzise Angaben über den Verkehrsfluss zu machen. Der Google Assistant, aktiviert über den Zuruf "Hey, Google!", übernimmt die Funktionen der Sprachsteuerung. Neben Infotainment-Inhalten können auch Fahrzeugfunktionen mit gesprochenen Befehlen aufgerufen und gesteuert werden.

Nun auch mit YouTube und Apple Carplay

Nicht nur für die Navigation und den Google Assistant ist ein Online-Zugang des Fahrzeugs unabdingbar. Der Anschluss ans Internet ermöglicht auch die Aktualisierung der Software "over the air" (OTA). Damit bleibt das System mit wenigen Klicks stets auf dem neuesten Stand. Das gilt auch für die Inhalte des Play Stores zum Download von Apps. So gibt es die Möglichkeit, die Google-Streaming-Anwendung YouTube herunterzuladen. Dann kann man im Stand (beispielsweise beim Laden des Elektroautos) Videos ansehen. Während der Fahrt wird die YouTube-Funktion aus Sicherheitsgründen deaktiviert.

Das neueste OTA-Update, das neben Deutschland in 13 anderen Märkten ausgerollt wird, bringt nun einen Riesenfortschritt für Nutzerinnen und Nutzer von Apple-Geräten mit sich: Fortan ist nämlich auch in den Volvos mit Android-Betriebssystem die Smartphone-Einbindung über die Carplay-Schnittstelle möglich. Allerdings müssen iPhone und Co. per USB-Kabel mit dem Auto verbunden sein, um direkt über den Touchscreen auf iOs-eigene Apps wie Apple Music oder Apple Maps zugreifen zu können. Auch andere Apps werden jetzt sukzessive zum Download bereitgestellt: Sygic oder Flitsmeister für die Navigation, Lade-Apps wie Chargepoint und Plugshare oder die Anwendungen SpotHero und ParkWhiz, die bei der Parkplatzsuche helfen.