© Bettmann via Getty Images



Entertainment im Auto: Das erste Autoradio soll als Einzelexemplar bereits 1922 in einem Ford T-Model Frequenzen empfangen haben (nicht im Bild). 1927 bot dann Motorola Autoradios in Serienproduktion an. Die großen mit Röhrentechnik ausgerüsteten Geräte waren im Kofferraum untergebracht, die Bedienung erfolgte vom Armaturenbrett teilweise über Baudenzüge.