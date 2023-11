Der kastige Suzuki Jimny mit seinen klassischen Geländewagenformen inspiriert die Tuning-Szene zu immer neuen Umbauten. Gesehen haben wir ihn schon als Ford Bronco, als Land Rover Defender, als Jeep Cherokee und natürlich auch als Mercedes G. Die dreisteste Nummer bislang war der nachgemachte Brabus G 800 Widebody auf Jimny-Basis (siehe Video unten).

Quelle: Milele Dubai/Youtube

Seit Anfang an dabei mit dem Karosserietuning und inzwischen selbst schon zur Kultmarke in Japan avanciert ist DAMD aus Shimotsuruma nahe Yokohama. Das Unternehmen hat jetzt einen besonders günstigen Umbausatz auf Mercedes G-Optik vorgestellt, den "Little G Traditional". Der soll an den Ur-G 461 erinnern und kommt entsprechend schlicht daher.

Klassischer G-Look

Das Umbaukit besteht unter anderem aus einem neuen Kühlergrill und einer Stoßstange im G-Look. Dabei wurde sogar das originale Zugmaul aus der ursprünglichen G-Klasse in der Frontstoßstange nachempfunden. Die charakteristischen Blinker auf der Motorhaube (beim G sitzen sie auf den Kotflügeln) sind ebenso Inhalt des Pakets wie die Zusatzscheinwerfer auf der Stoßstange.

Ebenso typisch für die ursprünglichen G-Klasse ist die seitliche Gummileiste, die bei der aktuellen G-Klasse mit einer Zierleiste zitiert wird. DAMD formt die Leiste im alten schwarzen Look aus. Dazu gibt es noch eine neue Heckstoßstange mit Rechteck-Leuchten, Kotflügelverbreiterungen und schließlich einen Komplettradsatz. Die Rad/Reifen-Kombi würde auf eine echten G allerdings noch nicht einmal als Notrad durchgehen: 215/75er Reifen auf 6x15 Stahlrädern. Schon putzig.

Für den Little G Traditional-Umbausatz ruft DAMD 560.000 Yen vor Steuern auf, das sind umgerechnet rund 3.500 Euro. Noch einmal rund 600 Euro kommen für eine Lackierung in Wunschfarbe obendrauf.