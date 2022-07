Bei Porsche steht das Kürzel GTS für gesteigerte Sportlichkeit. Tuner Techart nimmt die Stoßrichtung auf und verlängert hin zu noch mehr Leistung und noch mehr Fahrdynamik.

80 PS aus der Black-Box

Noch mehr Leistung aus dem Dreiliter-Biturbo-Boxer generiert Techart wie mittlerweile üblich per modifizierter Motorsteuerung. Die entlockt dem GTS-Triebwerk zusätzliche 80 PS und schenkt ergänzend auch noch 100 Nm mehr Drehmoment ein. Letztendlich stehen dann 560 PS und 670 Nm bereit um den 911 GTS in 3,1 Sekunden von Null auf 100 km/h zu beschleunigen. 320 km/h lautet der Grenzwert für die gestiegene Höchstgeschwindigkeit. Das Powerplus ist aber erst abrufbar, wenn es aktiv angefordert wird. Das geht per Tastendruck oder Dreh am Fahrmodusschalter in den Modi Sport- und Sport Plus.

Auf Leichtbau setzt Tuner Techart mit der neuen Formula-VII-Schmiedefelge, die per Zentralverschluss an der Radnabe andockt. Die Raddimensionen für den Porsche 911 GTS betragen 9 x 20-Zoll an der Vorderachse und 11,5 x 21-Zoll an der Hinterachse. Für 911 GTS-Besitzer, die weiter eine Fünf-Loch-Anbindung bevorzugen bietet Techart die Raddesigns Daytona II und Formula V.

Runterschrauben um 15 bis 40 Millimeter lässt sich die GTS-Karosserie mit Gewindefedern – egal in welcher Fahrwerks-Konfiguration der 911 GTS vom Band gelaufen ist. Hat der Käufer auf ein Nose-Lift-System verzichtet, rüstet Techart gerne eines nach.

Aeropaket aus Carbon

Im Techart-Portfolio finden sich aber auch Goodies, die jedem Betrachter sofort ins Auge stechen. So bringt das Aerokit für den Elfer einen neuen Frontspoiler, Luftauslassgitter, Splitter und Blenden, Seitenschwellerverkleidungen und einen Diffusoraufsatz mit. Besonders markant sind die neue Fronthaube aus Carbon, die wahlweise mit oder ohne integrierte Luftschächte kommt, sowie die beiden Heckspoilervarianten. Version 1 setzt auf viel Flügelwerk in Kombination mit einer neuen Motorhaube. Als zurückhaltende, elegante Alternative bietet sich Version 2, die die Funktionen des aktiven Serien-Heckspoilers beibehält.

Für ein Clubsport-Ambiente im Cockpit sorgen ein stählerner Überrollkäfig nach FIA-Norm sowie Sechs-Punkt-Gurte, die in verschiedenen Farben verbaut werden können. Daran anpassen lässt sich dann auch das Techart-Sportlenkrad.