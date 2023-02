Schnelle Autos und wenig bekleidete Damen – diese Kombination funktioniert immer. So scheint man zumindest in der Marketing-Abteilung von Monster Energy zu denken. Um den Wiederkennungswert zu erhöhen sind sowohl Autos als auch Damen im gleichen Look unterwegs: schwarz mit neon-grünen Akzenten – und natürlich dem Logo des Koffein-Brause-Riesen aus den USA.

Monster Girls werden selbst zu Stars

Bei den Fans kommen die Damen offenbar sehr geht gut an. Überall wo die Girls auftauchen werden reihenweise Handys und Kameras gezückt. Die Motorsport-Events treten schlagartig in den Hintergrund. Die Monster Mädels sind stets die Hauptattraktion und nicht das Rahmenprogramm.

Das weibliche Spektakel wird dadurch noch verstärkt, dass die Damen oft in Gruppen unterwegs sind und sich verrückte Aktionen ausdenken. Mittlerweile haben die Monster Girls einen solchen Promi-Status erreicht, dass sie bei den Autogrammstunden direkt neben den Sportstars sitzen und selbst Autogramme schreiben müssen.

Nicht nur die Fans freuen sich über die regelmäßigen Auftritte der Monster Girls, auch die Fotografen bekommen jedes Mal wieder eine gute Show geboten. Und wenn gerade mal keine Rennen anstehen, posieren die sexy Models auch gerne für Kalender und Poster.

Wir haben für Sie noch einmal in den Archiven gewühlt und präsentieren in der Galerie eine kleine Auswahl der heißesten Monster Girls.