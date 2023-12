Mit einer monatlichen Leasingrate ab 100 Euro sollen Menschen mit geringem Einkommen unterstützt werden, die beruflich auf ein Auto angewiesen sind und mindestens 15 Kilometer von ihrem Arbeitsplatz entfernt leben.

Leasing-Angebot für EU-Autos

Das Angebot von 100 Euro pro Monat gilt vorrangig für kleine Elektrofahrzeuge, während für etwas größere Modelle eine monatliche Leasingrate von 150 Euro vorgesehen ist. Um die günstigen Konditionen zu erhalten, müssen jedoch bestimmte Bedingungen erfüllt sein: Der Kaufpreis des Fahrzeugs darf 47.000 Euro nicht überschreiten, und das Gewicht muss unter 2,4 Tonnen liegen. Als weitere Voraussetzung muss das geleaste Fahrzeug in Europa produziert worden sein.

Als Beispiele für Elektroautos, die für das Leasing-Angebot infrage kommen, werden Modelle der französischen Hersteller Renault, Peugeot und Citroën sowie von Opel und Fiat genannt. Das Angebot soll zunächst auf bis zu 25.000 Leasing-Verträge im kommenden Jahr beschränkt sein und im Laufe der Zeit auf weitere Elektroautos erweitert werden.

Auch gebrauchte E-Autos können geleast werden

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, auch gebrauchte Elektroautos sowie auf E-Antrieb umgebaute Modelle zu leasen. In diesen Fällen muss die Erstzulassung des Fahrzeugs jedoch mindestens dreieinhalb Jahre zurückliegen.

Die Umweltprämie beim Kauf von umweltfreundlichen Neuwagen wird ab Mitte Dezember in Frankreich praktisch ausschließlich für in Europa gefertigte Elektroautos gewährt. Diese Maßnahme soll dazu beitragen, die Produktion von Elektroautos in Frankreich zu steigern. Präsident Emmanuel Macron strebt an, bis 2027 eine Million Elektroautos jährlich in Frankreich zu produzieren.

Mehr E-Autos für Frankreich

Im vergangenen Jahr machten vollelektrische Neuzulassungen in Frankreich 13,3 Prozent der Gesamt-Neuzulassungen aus, was etwas mehr als 200.000 Fahrzeugen entsprach. Ziel ist eine Verfünffachung dieser Zahl in den kommenden drei Jahren. Zusätzlich investiert die französische Regierung verstärkt in den Ausbau von S-Bahn-Netzen, um den Verkehr von der Straße auf die Schienen zu verlagern und so eine nachhaltigere Mobilität zu fördern.

