Die US-Honda-Nobeltochter Acura kündigt eine Sportvariante für den neuen Integra an. In der steckt ganz viel Honda Civic Type R.

Acura hat 2022 in den USA mit dem neue Integra wieder eine kompakte Sportlimousine im Fünf-Tür-Design – sprich mit Fließheck und großer Heckklappe – ins Modellprogramm aufgenommen. Der Integra soll besonders jüngere Kunden an die Honda-Nobeltochter heranführen. Und auf die zielt zum Modelljahr 2024 auch die verschärfte Integra-Variante mit dem Zusatzkürzel Type S.

325 PS und drei Auspuffendrohre

Da der Integra auf der Honda Civic-Plattform aufbaut, ist der Integra S als Bruder zum Civic Type R einzuordnen. Dazu passen auch die Ankündigungen von einem 325 PS und 420 Nm starken Zweiliter-Vierzylinder-Turbomotor mit VTEC, von einer manuellen Sechsgang-Schaltung sowie einem serienmäßigen Sperrdifferenzial. Im Civic kommt dieser Motor nach europäischer Homologation auf 330 PS und 420 Nm.

Zum Honda-Pendant passt auch die Anordnung der Auspuffendrohre am Integra – drei in einer Reihe, mittig am Heck platziert. Auch die 19 Zoll großen Leichtmetallfelgen im Fünf-Doppelspeichendesign sowie die rot lackierte Bremsanlage scheinen direkt vom Type R übernommen zu werden.

Optisch bleibt der Integra Type S etwas zurückhaltender als der Type R. Statt eines großen aufgesetzten Flügels muss eine kleine Spoilerlippe auf dem Heckdeckel reichen. Im Untergeschoss rahmt allerdings eine Diffusorschürze das Auspuffendrohr-Trio ein. Eine weitere Spoilerlippe akzentuiert die Frontschürze, die Seitenschwellerverkleidungen scheinen etwas ausgestellter anzutreten.

Weitere Infos zum Integra Type S für den US-Markt wollen die Japaner im Rahmen des Acura Grand Prix of Long Beach liefern, der vom 14. bis zum 16. April 2023 steigt.