Nach Angaben des ADAC kostet Benzin im Bundesdurchschnitt 1,827 Euro pro Liter. Das entspricht einem Anstieg von 8,6 Cent im Vergleich zur Vorwoche. Noch größer fällt die Differenz beim Diesel aus. Hier steht der Preis im Durchschnitt in Deutschland bei 1,756 Euro und somit 10,1 Cent höher als noch vor einer Woche.

Grund für die hohen Spritpreise ist natürlich der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der für Turbulenzen auf dem Öl-Markt sorgt. Hier spielen Ängste vor Lieferausfällen ebenso eine Rolle, wie mögliche Einfuhrstopps aus Russland in die großen westlichen Volkswirtschaften. Im Umkehrschluss droht auch ein Ausfuhrstopp von Öl aus Russland, das Land ist der größte Exporteur und Öl-Förderer der Welt. Allein in Deutschland liegt der Anteil an russischem Öl bei cirka 35 Prozent. Die Erdölsorten Brent und West Texas Intermediate (WTI) liegen, Stand Freitag (4.3.2020), bei über 110 US-Dollar pro Barrel (159 Liter). Diese Preis wurden zuletzt 2013 beziehungsweise 2008 erreicht. Seit Jahresbeginn sind die Spritpreise um 45 Prozent gestiegen.

Erdölreserven werden freigegeben

Am Dienstag (1.3.) hat die Internationale Energieagentur (IEA) bekannt gegeben, dass 60 Millionen Barrel aus den strategischen Reserven der Mitgliedsländer, wozu auch Deutschland zählt, freigegeben werden. Für Deutschland bedeutet dies einen Anteil von 5,4 Prozent oder 434.000 Tonnen. Das entspricht drei Prozent der deutschen Erdölreserven. Aber schon vor dem Ukraine-Krieg waren die Sprit- und die Öl-Preise auf hohen Niveaus. Hier spielte auch die anziehende Nachfrage nach dem weltwirtschaftlichen Einbruch durch die Corona-Pandemie eine Rolle.

Tanken Sie Abends!

Autofahrer sollten nach Möglichkeit die Schwankungen der Kraftstoffpreise im Tagesverlauf nutzen. Für eine aktuelle Übersicht bietet sich unsere kostenlose Spritpreis-App "Mehr tanken" (Apple App-Store), die die aktuellen Kraftstoffpreise, eine Preis-Prognose und günstige Tankstellen in der Nähe anzeigt, an.

Grundsätzlich schwanken die Kraftstoffpreise im Laufe des Tages im Durchschnitt zwischen 10 und 12 Cent. Diese Preisdifferenz kann bei einer Tankfüllung schnell bis zu zehn Euro ausmachen. Das niedrigste Niveau an den Tankstellen ist zwischen 18 und 22 Uhr erreicht. Morgens vor 7 Uhr ist der Sprit am teuersten. Auf Reisen empfehlen wir nicht die teuren Autobahn-Tankstellen anzusteuern. Die Preise dort lagen 2020 um 25 Cent höher als in der Stadt. Günstiger sind Autobahn-nahe Rasthöfe, die auch ausgeschildert sind, oder Tankstellen in der Nähe von Ausfahrten. Auch hier zeigt unsere App die nächstgelegene Tanke an.

Übrigens: Der Preis für Benzin oder Diesel liegt ohne Abgaben wie CO2-Abgabe, Energiesteuer oder Erdölbevorratungssteuer bei nur knapp über bzw. knapp unter einem Euro. Als Gewinn pro Liter streichen die Mineralölkonzerne zwischen einem und drei Cent ein.

Übrigens 2.0: Hier können Sie direkt online die aktuellen Spritpreise in Ihrer Nähe checken.