Anlässlich des ersten Formel 1 Grand Prix in Miami am 8. Mai 2022 bringt Alpine für die A110 das South Beach Colorway-Paket.

Die Formel 1 gibt ein erstes Stelldichein in der US-Metropole Miami und der französische Sportwagenbauer Alpine, der mit einem eigenen Team an der F1 teilnimmt, treibt es passend dazu mit seinem Sportwagen A110 bunt.

Das neue South Beach Colorway-Paket für den Mittelmotor-Sportwagen aus dem Personalisierungsangebot des Atelier Alpine bringt die exklusiven Karosserielackierungen Bleu Azur und Rose Bruyère mit. Beide sind ab Sommer 2022 bestellbar, können aber bereits ab sofort über die Alpine-App reserviert werden.

Von Neonlichtern inspiriert

Den Bezug zu Miami sollen die neuen Lackierungen über die von den Neonlichtern und pastellfarbenen Art-Déco-Gebäuden von South Beach inspirierte Farbauswahl herstellen. Äußeres Kennzeichen des Pakets neben der Lackierung in Bleu Azur oder Rose Bruyère sind 18-Zoll-Räder von Serac in Weiß. Im Innenraum finden sich die Karosseriefarben in den Ziernähten der Fußmatten sowie in blauen und pinkfarbenen Flaggen wieder. Weiteres Merkmal sind hellgraue Nähte an den Sitzen und der mit Leder bezogenen Mittelkonsole.

Beide Farben sind aber nicht gänzlich neu für Alpine; sie wurden nur für den F1-Bezug neu belebt. So war Bleu Azur einer der acht Originalfarbtöne für die historische A110, während Rose Bruyère eine der ersten Lackfarben für das 2+2-sitzige Coupé Alpine GT4 war.

Preise für die Alpine A110 mit South Beach Colorway-Paket nennen die Franzosen noch nicht.