Bei Aston Martin haben Sportwagen mit Frontmotor und Hinterradantrieb eine lange Tradition. Die Briten haben aber auch Mittelmotor-Sportwagen für sich entdeckt und wollen hier den etablierten Anbietern das Feld künftig nicht allein überlassen. Nach den Modellen Valkyrie und Valkyrie AM Pro sowie dem kommenden Valhalla soll mit dem neuen Vanquish – der Name ist noch nicht bestätigt – ein viertes Modell in diese Kerbe schlagen. Eine erste Studie zum neuen Vanquish, der 2023 in Produktion gehen soll, zeigten die Briten bereits 2019 mit dem Vanquish Vision Concept auf dem Genfer Autosalon.

Alu- statt Carbon-Chassis

Mit dem vierten Mittelmotor-Sportwagen wollen die Briten ein Auto an den Start bringen, das weniger radikal ausgelegt ist als seine Schwestermodelle – quasi einen Supersportwagen für die Straße. Beim Chassis soll statt des bisher verbauten Carbon-Monocoques eine geklebte Aluminium-Konstruktion mit Carbon-Elementen zum Einsatz kommen.

Hybrid-V8 von AMG

Beim Antrieb hat sich Aston Martin mittlerweile vom ursprünglich konzipierten Turbo-V6 verabschiedet. Hier soll jetzt der von Mercedes-AMG übernommene Vierliter-Biturbo-V8 in Kombination mit einer elektrischen Einheit als Plug-in-Hybrid zum Einsatz kommen – naheliegend ist hier die Konfiguration aus dem AMG GT63, die 639 PS aus dem Verbrenner plus 150 kW aus dem Elektroantrieb und in Summe bis zu 1.470 Nm Drehmoment bietet. Mit dem AMG-Antrieb wird der Einstiegssportler dann auch zum Allradler.

Das Concept Car in Genf zeigte, dass sich auch der kommende Vanquish formal an Valkyrie und Co. orientieren wird. Auch der Vanquish setzt auf eine extreme Durchströmung statt auf üppiges Spoilerwerk.