Diese besondere und limitierte Variante soll auch die Individualisierungsmöglichkeiten von Audi Exclusive widerspiegeln. Die Inspiration für die Ice Race Edition stammt vom GP Ice Race in Österreich, einer Veranstaltung, die Rennwagen und Skifahrer auf verschneiten Bergstrecken zusammenbringt.

Audi RS E-Tron GT Ice Race ist limitiert

Die Farben dieser eisigen Welt finden sich sowohl auf der teilfolierten Außenhaut als auch im Inneren des Sondermodells wieder. Die Grundfarbe Florettsilber metallic, kombiniert mit einem schwarzen Carbondach und einer effektvollen Folierung, verleiht dem Fahrzeug einen besonderen Look. Silber und Weiß symbolisieren funkelnde Schneekristalle und Eisflächen, während violette Akzente an schimmernde Skibrillen erinnern sollen. Im Innenraum setzen sich diese Farben fort, wobei die Ledersitze in Diamantsilber und schwarze Lederpartien mit lilafarbenen Kontrastnähten ein exklusives Ambiente schaffen.

Die Ice Race Edition ist inspiriert vom Audi RS E-Tron GT Ice Race Concept und wird in einer limitierten Serie von nur 99 Exemplaren für Europa angeboten. Dieses Modell basiert auf dem leistungsstarken RS E-Tron GT mit 440 kW Leistung.

Audi-MMI mit Bergwelt-Motiv

Auch für das MMI-Display wurde ein eigens für die Edition generiertes Hintergrundbild designt, außerdem zeigt es die individuelle Seriennummer der Edition an. Die Ambientebeleuchtung schaltet bei der Wahl des Bergmotivs auf Violett. Alle bekannten MMI-Umfänge bleiben jedoch unverändert erhalten.