Der Audi TT fährt seinem Karriereende entgegen. Auch in Spanien gibt es zum Finale eine extrem limitierte Sonderedition auf Basis des Coupés.

Nach 25 Jahren nimmt Audi den TT aus dem Modellprogramm. Am Ende seiner Erfolgsgeschichte darf sich der Zweitürer natürlich überall gebührend verabschieden. Für die Märkte in Japan, Großbritannien, die USA und auch Deutschland wurden bereits entsprechende Abschieds-Editionen vorgestellt. Nun folgt eine für Spanien.

25 Autos exklusiv für Spanien

Von der Audi TT Edición Limitada werden nur 25 Fahrzeuge für die iberische Halbinsel aufgelegt. Und die haben es in sich. Sie treten mit der umfassendsten Ausstattung, die je ein spanischer TT erhalten hat, sowie einer Welcome-Box mit exklusiver Uhr und exklusivem Carbon-Schlüsselanhänger an.

Zu haben ist die mit dem S Line Competition Plus-Paket ausgestattete Sonderedition wahlweise in den Farben Nogaroblau Perleffekt, Gletscherweiß Metallic und Tangorot Metallic. Ergänzend verbaut Audi Matrix-LED-Scheinwerfer sowie 20 Zoll große Leichtmetallfelgen im 10-Y-Speichen-Design. Schwarz glänzen dürfen die Auspuffblenden und der feststehende Heckspoiler. Die Bremssättel hüllen sich in ein rotes Lackkleid.

Das nach S-Line-Spezifikationen ausgestattete Interieur werten das Virtual Cockpit, ein Soundsystem, Carbonapplikationen, mit Leder und Alcantara überzogene Plus-Sportsitze mit blauen oder roten Kontrastnähten sowie eine nummerierte Sondermodellplakette auf der Mittelkonsole auf. Ein weiterer Hinweis auf die Limitierung findet sich zusätzlich auf den Einstiegsleisten sowie im Lichtsignet, das beim Öffnen der Türen auf den Boden projiziert wird.

Motorisch setzt die Sonderedition auf den 245 PS und 370 Nm starken Zweiliter-TFSI in Kombination mit einem Doppelkupplungsgetriebe. In Spanien geht die Edición Limitada ab November in den Verkauf. Gefordert werden dann wenigstens 72.800 Euro für einen besonderen TT.