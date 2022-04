Hintergrund ist, dass das "Z" als Symbol für die Unterstützung Russlands im Krieg gegen die Ukraine symbolisiert und auf zahlreichen russischen Panzern und Militärfahrzeugen prangt. Das "Z" steht für "Za pobyedu" zu deutsch: "Für den Sieg".

Nur als Einzelbuchstabe gesperrt

Die deutsche Pressagentur dpa zitiert Michael Rauterkus, Beigeordnete für Bürgerservice in Düsseldorf: "Die Landeshauptstadt Düsseldorf verhindert durch die Sperrung eine mögliche symbolische Unterstützung der Ukraine-Invasion über das amtliche Kennzeichen im Straßenbild". Das Verbot betrifft nur Wunschkennzeichen mit dem Einzelbuchstaben, in Kombination mit anderen Buchstaben ist es weiterhin zulässig. Seit Anfang April gibt auch der Kreis Herford in Nordrhein-Westfalen keinen Kennzeichen mehr mit dem Buchstaben "Z" aus.

In Deutschland regelt die Fahrzeug-Zulassungsverordnung nur, dass Zeichenkombinationen auf den Kennzeichen "nicht gegen die guten Sitten verstoßen" sollen. Konkrete Verbote für einzelnen Buchstaben und Ziffern gibt es in nicht – hier legen die Landkreise und Städte fest, welche Kennzeichen nicht ausgegeben werden. Bundesweit sind indes Autokennzeichen verboten, die Bezüge zum Nationalsozialismus tragen. Also "NS" (Nationalsozialismus), "SS" (Schutzstaffel), "KZ" (Konzentrationslager), "SA" (Sturmabteilung). Auf Länderebene gibt zusätzlich noch weitere Einschränkungen.

P.S. In unserer Fotoshow zeigen wir Ihnen die Auto-Kennzeichen und ihre Bedeutungen.