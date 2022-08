Der chinesische Batteriehersteller CATL (Contemporary Amperex Technology Co Limited) beherrscht den weltweiten Markt für Elektroauto-Akkus.

Nach einer Auswertung des südkoreanischen Marktforschungsunternehmens SNE liegt der globale Anteil von CATL-Akkus in Elektroautos bei über einem Drittel.

Genau 34,8 Prozent Marktanteil bedeuten nicht nur den ersten Platz im ersten Halbjahr 2022, sondern der Wert zeigt auch, wie weit die Chinesen der Konkurrenz davongeeilt sind. Aktuell beträgt die Kapazität aller E-Autos nach der Studie in der ersten Hälfte des Jahres 203,4 GWh – wovon CATL 70,9 GWh beisteuert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum konnte CATL seinen Anteil auf dem Weltmarkt um 6,2 Prozent steigern.

Platz zwei in dem Ranking belegt der südkoreanische Batteriehersteller LG Energy Solution. Derer Anteil schrumpfte von 23,8 Prozent aus dem Vorjahreszeitraum auf nunmehr 14,4 Prozent. Den dritten Rang belegt BYD aus China mit 11,8 Prozent Marktanteil, einem Plus von fünf Prozent. Auf den Rängen dahinter sind der japanische Akkubauer Panasonic, Südkoreas SK On und Samsung ASDI sowie die chinesischen Hersteller CALB, Gotion Hightec und Sunwoda sowie Svolt Energy. Nach Darstellung von SNE hatten CALB und die anderen chinesischen Akku-Hersteller auf den hinteren Plätzen der Top 10 dreistellige Zuwachsraten. Die Wachstumsraten der japanischen Unternehmen, inklusive Panasonic, gingen hingegen zurück.

CATL beliefert unter anderem Daimler, BMW, Opel und Tesla. Darüber hinaus auch Ford und – mit besonderer Brisanz – in Zukunft ebenfalls die Autos des südkoreanischen Herstellers Kia. Hier wird gerüchteweise der elektrische Niro als Akku-Empfänger genannt.