Bis vor kurzem kam das teuerste Kennzeichen der Welt noch aus New York. Das Leben in der amerikanischen Mega-Metropole ist nicht billig, trotzdem schlagen sich in der größten Stadt der USA täglich 8,4 Millionen Einwohner durch und wer schonmal dort war, weiß: Viele davon sind mit dem Auto unterwegs. 4,4 Millionen Pkw rollen dort jeden Tag durch die Hochhausschluchten, rund zwei Millionen Fahrzeuge sind in New York City direkt zugelassen.

Auto als Mitgift

Klar, dass wohlhabende Verkehrsteilnehmer da eine Möglichkeit suchen, um sich von der grauen Masse abzuheben. Doch selbst der teuerste Sportwagen findet im Big Apple wohl an irgendeiner Ecke sein Pendant. Ein Merkmal gäbe es da allerdings aktuell, das wirklich und wahrhaftig einzigartig ist: Ein 20 Millionen Dollar (aktuell umgerechnet zirka 16,75 Millionen Euro) teurer Volvo V70. Nun wissen wir ja alle, dass für altes Blech bisweilen horrende Summen bezahlt werden, aber für diesen runtergerockten blauen Kombi scheint das doch etwas unverschämt, oder?

Das große Kennzeichen-Quiz >>

Gut, um ehrlich zu sein, kostet das Auto an sich vermutlich irgendwas um die 200 bis 500 Dollar und ist hier lediglich als Mitgift zu verstehen. Das wirklich kostspielige Element an dem alten Schweden ist sein Kennzeichen, das die Halter-Familie nach 40 Jahren im Besitz nun veräußert. Auf dem Blech steht schlicht "New York". Ohne Ziffer oder Zusatz – und damit wirkt es fast wie eine Postkarte. Das Nummernschild stammt aus den 1970er-Jahren, als New York damit begonnen hatte, Wunschkennzeichen anzubieten.

Neuer Platz 1

Das Schild aus New York wurde nun allerdings vom Thron des teuersten Kennzeichens der Welt gestoßen. Seinen Platz nimmt ein Vertreter aus Kalifornien ein. "MM" lautet dessen Prägung, zwischen 24 und 26 Millionen Dollar (bis zu 23,09 Millionen Euro) soll es kosten. Versteigert wird das Blech über die Plattform Open Sea, bezahlt wird in der Kryptowährung ETH. Für den Betrag erhält man allerdings nicht nur die echten Schilder, sondern auch ein digitales Original, ein sogenanntes NFT (Non fungible token). Die Prägung "MM" ist deshalb so besonders, weil in Kalifornien mehr als 35 Millionen Autos zugelassen sind und die Nummernschilder von zwei- bis siebenstellig reichen. Entsprechend selten sind solche zweistelligen Exemplare, noch dazu mit zwei gleichen Buchstaben.

Die teuersten Kennzeichen

Absurde Summen für Kennzeichen zu verlangen, ist übrigens keine Spezialität der USA. 2008 bezahlte ein Geschäftsmann in Abu Dhabi 10 Millionen Euro für das Nummernschild mit der schlichten Ziffer "1". Im selben Jahr pinnte sich Designer Afzal Kahn in Großbritannien für rund 500.000 Euro "F1" an seinen Bugatti Veyron.

Jüngst erzielte das Nummernschild "AA 8" bei einer Auktion in Dubai einen Erlös von umgerechnet rund 8,87 Millionen Euro. Dagegen wirkt das 2017 versteigerte teuerste Kennzeichen der Schweiz übrigens wie ein "Nümmerli-Schild" für arme Leute. Nur 160.000 Franken gab es für "VS 1" im Kanton Wallis. Der einzig erkennbar praktische Effekt eines solchen Kennzeichens: Wer im Einkaufszentrum wegen Falschparkens ausgerufen wird, fühlt sich auf jeden Fall direkt angesprochen.