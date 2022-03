Im Rahmen einer europaweiten Aktionswoche ist heute in vielen Bundesländern "Blitzermarathon". Wir zeigen, wo es teuer werden kann!

Offiziell heißt die Aktion inzwischen "Speedmarathon": Europaweit wird am heutigen 24. März verstärkt kontrolliert, ob die Autofahrer sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit halten. Für 24 Stunden wird in den meisten Ländern deutlich mehr geblitzt als im Normalfall.

In den letzten Jahren stand der sogenannte Blitzermarathon wegen Corona nicht so sehr im Fokus wie zuvor. 2020 fiel die Aktion ganz aus, 2021 nahmen nur vier Bundesländer teil. Nun ist die Beteiligung wieder gestiegen.

Blitzermarathon 2022: Hier wird kontrolliert

Baden-Württemberg Die Kontrollen starten um 0 Uhr am 24.3. und dauern 24 Stunden an. Bayern Die Kontrollen starten um 6 Uhr morgens am 24.3. und dauern 24 Stunden an. Hier gibt es eine Übersicht der einzelnen Messstellen Berlin



Die Stadt nimmt nicht am Blitzer-Marathon teil Brandenburg Am 24.3. zwischen 0 Uhr und 24 Uhr wird verstärkt geblitzt. Folgende Messstellen wurden vorab bekannt gegeben:



Oranienburg, Robert-Koch-Straße

Neuruppin, Gildenhaller Allee

Perleberg, Bad Wilsnacker Straße

Seelow, Bertold-Brecht-Straße

Brüssow, Prenzlauer Straße

Bernau, Werner-von-Siemens-Straße

Doberlug-Kirchhain, Finsterwalder Straße

Senftenberg, Wilhelm-Pieck-Straße

Orgosen, Orgrosener Dorfstraße

Potsdam, Kaiser-Friedrich-Straße

Ludwigsfelde, Rousseaupark

Nauen, Waldemardamm Bremen



Bislang unklar, ob es besondere Blitz-Aktionen geben wird Hamburg Verstärkte Kontrollen zwischen 4 Uhr morgens und 22 Uhr Hessen Kontrollen zwischen 6 Uhr und 22 Uhr an den hier veröffentlichten Messstellen. Mecklenburg-Vorpommern



keine ausdrückliche Teilnahme, aber verstärkte Kontrollen im gesamten März Niedersachsen



nimmt nicht teil, aber verstärkte Kontrollen in der ganzen Woche Nordrhein-Westfalen



nimmt nicht teil Rheinland-Pfalz



Polizei in Rheinpfalz kontrolliert in der gesamten Woche verstärkt, unter anderem an diesen vorab veröffentlichten Meßstellen:



Hettenleidelheim

Neunkirchen

B 51, zwischen Saarhölzbach und Merzig

Rittersdorf, L 9

Baumholder

Piesport, L 50

B 419, bei Wellen

Ludwigshafen-West

Edigheim

Friesenheim

Koblenz auf der Karthause

Metternich

Wallersheim Saarland



Bislang unklar, ob es besondere Blitz-Aktionen geben wird Sachsen



verstärkte Kontrollen in der gesamten Woche, u.A. vor Grundschulen Sachsen-Anhalt



Bislang unklar, ob es besondere Blitz-Aktionen geben wird Schleswig-Holstein



nimmt am Blitzermarathon teil, gibt aber vorab keine Standorte bekannt Thüringen



nimmt teil, gibt aber vorab keine Standorte bekannt

Doch nicht überall ist man von der Wirkung der Aktion überzeugt. Ein Sprecher der Polzei Berlin sagtegegenüber "Bild": "Die Polizei Berlin beteiligt sich nicht an dem sogenannten Blitzermarathon, da es sich zeigte, dass die geringe Nachhaltigkeit dieser Aktion den dafür notwendigen hohen Aufwand nicht rechtfertigt. Wir betreiben ganzjährig die Überwachung der Geschwindigkeit mit allen uns dafür zur Verfügung stehenden Mitteln."

Auch in Sachsen ist man skeptisch: "Der personelle Aufwand, über 24 Stunden hinweg zahlreiche Kontrollkräfte nur für Geschwindigkeitskontrollen zu bündeln, steht insbesondere vor dem Hintergrund der weiteren Einsatzbelastung in keinem Verhältnis zum Erfolg eines solchen Kontrolltages."