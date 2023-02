Zu Ehren des 50-jährigen Firmenjubiläums der BMW M GmbH haben die Bayern eine 3.0 CSL Sonderedition aufgelegt. In Spanien ist jetzt einer zu ersteigern. Der Preis hat es in sich.

Der Buchstabe "M" auf einem BMW lässt viele Herzen von Autofans höher schlagen. Über ein ganz besonderes "M" verfügt auch das limitierte Sondermodell des 2022 vorgestellten BMW 3.0 CSL. 50 Autos hat BMW M anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Unternehmens aufgelegt.

In Spanien steht das 41. Exemplar der Sonderedition zur Versteigerung. Das Startgebot hat es bereits in sich: 800.000 Euro verlangt BMW für den seltenen Bayern. Inkludiert sind da bereits Mehrwert- und Zulassungssteuer. Ohne die beträgt der Grundpreis 605.000 Euro. Knapp 200.000 Euro nur für Abgaben – das freut den Staat.

560 PS im BMW 3.0 CSL

Unter der Haube schlummert, wie es sich für einen sportlichen BMW gehört, ein Reihensechszylinder. Der ist der stärkste jemals verbaute in einem BMW M-Fahrzeug. Satte 560 PS leistet der doppelt aufgeladene Motor. Das maximale Drehmoment beträgt 550 Nm.

Der auf dem 4er-Coupé basierende Sportwagen verfügt im Gegensatz zu seinem Bruder M4 CSL über ein manuelles Getriebe. Das steigert den Sammlerwert des Sondermodells. Der 3.0 CSL wiegt 1.624 Kilogramm. Damit beträgt sein Leistungsgewicht 2,9 Kilogramm pro PS.

Nierentransplantation für den 3.0 CSL

Optisch macht der BMW auch etwas her. Verglichen mit dem M4 CSL schrumpft die Niere in der Höhe – wächst dafür etwas in die Breite. Das dürfte viele BMW-Fans freuen, gibt sie dem Auto doch ein vertrauteres Gesicht aus vergangenen Zeiten. Seine Außenhaut bekommt der seltene Bayer von Hand in Weiß lackiert. Dazu verpasst ihm BMW die M-typischen Akzente aus Hell- und Dunkelblau sowie Rot.

Die Verbreiterungen an den vorderen und hinteren Kotflügeln stechen sofort ins Auge. Sie sind nahezu vollständig aus Kohlefaser gefertigt. Zusätzlich gibt es noch einen fetten Heckflügel und einen weiteren Spoiler auf dem Dach des BMW. Die sorgen für Anpressdruck und lassen den 3.0 CSL noch besser durch die Kurven zirkeln.

Carbon-Keramik-Bremsen im BMW

Am Heck machen die vier Rohre der Titan-Endschalldämpfer sowohl akustisch als auch optisch mächtig Eindruck. Die goldenen Felgen runden das seltene Coupé visuell ab. An der Vorderachse messen sie 20 Zoll und hinten sind sie 21 Zoll groß. Die Michelin Pilot Sport 4S-Reifen sollen kombiniert mit einer Carbon-Keramik-Bremsanlage ausreichend verzögern.

Im Innenraum überzeugt der aufgeräumte BMW mit einer sportlichen Note, besonders ins Auge sticht der Schaltknauf mit der Zahl 50 als Hinweis auf das Jubiläum der BMW M GmbH.

Wer jetzt Lust auf das seltene Coupé bekommen hat, muss sich sputen. Die Auktion ist, passend zum romantischen Valentinstag, am 14. Februar 2023 gestartet und läuft noch bis zum 28. Februar. Schöner Nebeneffekt: Sollte der Preis, wovon auszugehen ist, über das Startgebot von 800.000 Euro steigen, spendet BMW die Differenz für einen wohltätigen Zweck.